Mintió sobre sus títulos: el nuevo escándalo de Pedro Santana, vocero de la reforma a la salud

Pedro Santana, vocero de la reforma a la salud y cercano a la ministra de Salud, Carolina Corcho, está envuelto en un nuevo escándalo, luego de que saliera a la luz que mintió sobre sus títulos universitarios en su hoja de vida.



Aunque en un currículum de Santana aseguraba que era sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y filósofo de la Universidad del Rosario, según ambas instituciones, su nombre no se encuentra en las bases de datos de egresados.



El representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció que Santana, quien recientemente había sido el vocero de la reforma, no tiene los títulos que ostenta en su hoja de vida.



Lea además: "Lo que diga el Comisionado de Paz me tiene sin cuidado": fiscal Barbosa



En la página web de la Corporación Latinoamericana Sur, organización que fundó en 2019 junto con la ahora ministra Carolina Corcho, hay una corta descripción de Santana, en la que aparece como “sociólogo y filósofo”, sin dar detalles de las instituciones donde estudió.



No obstante, Santana participó en una actividad del Consejo Territorial de Planeación de Pereira en octubre de 2021, donde fue presentado como sociólogo, de la Universidad Nacional de Colombia, y filósofo, de la Universidad del Rosario.



Este no es el primer escándalo que envuelve a Santana. A inicios de febrero se conoció un comunicado de la Corporación Viva la Ciudadanía que revivió las denuncias por presunto acoso sexual y laboral en contra del vocero de la reforma a la salud.



La entidad explicó que Santana, quien para el año 2014 se desempeñaba como director de dicha organización, fue destituido por que “varias quejas de trabajadoras de la institución sobre conductas de acoso laboral y sexual”.