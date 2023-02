"Lo que diga el Comisionado de Paz me tiene sin cuidado": fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, se despachó contra el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, quien ha insistido en levantar las órdenes de captura de varios miembros de disidencias de las Farc, en el marco de una negociación con estos grupos criminales.



“Lo que diga el Comisionado de Paz me tiene sin cuidado. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el presidente Gustavo Petro", fue el fuerte mensaje que envió el Fiscal este jueves, en medio del balance de su gestión.



El Fiscal se refirió así a las cartas que envió el Comisionado de Paz para solicitar el levantamiento de las órdenes de captura de disidentes del 'Estado Mayor Central' de las Farc y de la 'Segunda Marquetalia' y dejó claro que no discutirá estos temas con ningún funcionario que no sea el Presidente.



“El Presidente no puede ser copado por un Comisionado y creo en la palabra del Presidente y no de otro funcionario”, dijo Barbosa, al tiempo que señaló que el levantamiento de dichas órdenes de captura es competencia de Petro.



Además, Barbosa contó que envió una carta al Presidente para que responda a varios requerimientos sobre esa solicitud. "Simplemente queremos escuchar cuáles son las decisiones que se van a tomar en el tema. Si el Presidente explica esos elementos constitucionales, la Fiscalía ejerce competencias y acompañará a escuchar esos argumentos”, manifestó.



"Él tiene competencias para decir si abre o no abre discusiones de paz con disidentes o si opta por decir que deben ir por sometimiento, por eso creo que se debe proceder esa comunicación en los próximos días”, añadió el fiscal Barbosa.



Cabe recordar que en la carta enviada al Presidente, el Fiscal pidió aclarar si las personas que aparecen en ese listado para suspender las órdenes de captura hacen parte de un grupo organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el acuerdo de paz con las Farc en 2016.



"Nosotros hicimos un requerimiento preguntándole al señor presidente de la República en qué condiciones esas personas iban a participar (en la negociación) y bajo qué criterios, y si pertenecen a organizaciones o no, que haya firmado acuerdos de paz con anterioridad", explicó Barbosa en su momento.