En visita a Puerto Rellena, MinInterior anunció que se seguirán nombrando voceros de paz

El ministro del Interior, Alfonso Prada, visitó este domingo el sector de Puerto Rellena, en el oriente de Cali, donde participó en una audiencia pública con los familiares de los capturados e imputados por los hechos de violencia ocurridos en la ciudad durante la protesta social de 2021.



​Al terminar la audiencia pública, en uno de los lugares simbólicos del estallido social en Cali, el Ministro fue enfático en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro respetan el derecho a la protesta, pero no comparten que esta se vea empañada por actos violentos.



"Así como defendemos la protesta, rechazamos totalmente la violencia en el entorno de esta porque la deslegitima, la acaba, hace que la opinión no la comparta y, obviamente, no produce ningún tipo de transformación porque la violencia opaca la protesta ciudadana", comentó Prada.



De igual manera, se refirió al deseo de los familiares de los capturados, por presuntamente estar implicados en el estallido social ocurrido en Cali, de que estos sean voceros de paz y recalcó que ese camino sí continuará bajo las instrucciones de Petro.



Al respecto, manifestó que no están solo analizando casos judiciales, sino también las historias de vida que hay detrás de cada una de estas personas y de sus familias, a quienes el Gobierno considera que deben tener segundas oportunidades.



"Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali, que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad, es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia

