Mundial Qatar2022: Petro felicitó a Argentina por salir campeón, pero con reclamo para Irán

Este domingo el mundo entero estaba girando en torno a la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, partido del que, claramente, el presidente Gustavo Petro también estuvo pendiente.



Eso quedó claro en el momento en que la Selección suramericana se coronó campeona del Mundial de fútbol e, inmediatamente, el Presidente compartió en redes sociales sus felicitaciones al equipo y al pueblo de Argentina.



Sin embargo, su cortó mensaje en redes sociales no solo fue para celebrar el triunfo argentino, sino también para rechazar la situación que está viviendo el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien podría ser ejecutado por haber hecho campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales de su país.



Al respecto, Petro, quien también compartió una imagen de Nasr-Azadani con el mensaje "No lo maten", escribió en su cuenta de Twitter "Muy bien por Messi y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol".

Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol. pic.twitter.com/fUVCMp9xpY — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2022



Pero el presidente Petro no fue el único mandatario que decidió enviarle sus felicitaciones al pueblo argentino, sino que a él se unió la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien en su cuenta de Twitter manifestó que la Selección Argentina es un ejemplo para el pueblo porque hacen las cosas "con el corazón".



De igual manera, mencionó que la Selección es un ejemplo para el mundo porque no solo lograron ser campeones, sino que para lograrlo supieron reponerse de una caída como lo fue el haber perdido el primer partido del Mundial frente a la selección de Arabia Saudita.



"Argentina es el campeón de la pasión 🇦🇷 Así es como se debe hacer todo en la vida, con el corazón. Tuvieron la fuerza para reponerse de la primera caída y tocaron el cielo, por ellos, por sus familias, por un país, por nuestro continente. Un gran ejemplo para el mundo", precisó la Gobernadora.