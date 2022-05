Elecciones presidenciales no tendrán auditoría internacional por "falta de tiempo"

Las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo no contarán con auditoría internacional, así se determinó luego de una reunión entre el registrador Nacional, Alexander Vega, junto a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE.



De acuerdo con lo indicado por el magistrado Luis Guillermo Pérez, la decisión se habría tomado teniendo en cuenta que no es "viable" adelantar el proceso faltando tan solo cinco días para que inicien la jornada electoral para elegir a Presidente y Vicepresidente.



Lea además: "Está a punto de ir a juicio": las 'puyas' de Federico Gutiérrez a Rodolfo Hernández



"No hay, lamentablemente no hay. El 1 de abril la sala plena del CNE pidió una auditoría internacional. El 2 de mayo se giraron los recursos y desde ahí se han dado reuniones para las condiciones de un proceso de esa naturaleza. El proceso ya, a pocos días de las elecciones, es inviable", indicó el Magistrado.



A pesar de no realizarse el proceso porque, según se indicó, el proceso de contratación se retrasó porque los recursos no fueron girados a tiempo, el magistrado Pérez aclaró que para la jornada de elecciones presidenciales todos los sectores cuentan con las garantías para que esta se desarrolle con total transparencia.



"Hasta hoy seguimos recibiendo requerimientos de la Procuraduría para que no se haga una afectación al patrimonio porque hay una firma que fue contratada por la Registraduría. El software de Indra funciona, nuestros ingenieros lo han revisado y es transparente. Lo hemos recibido por parte de la Registraduría y doy un parte de tranquilidad a la nación porque se está cumpliendo con la labor para mejorar el proceso electoral y superar los errores del 13 de marzo", comentó el Magistrado.

Lea también: Hernández negó que su campaña haya revelado información sobre suspensión de elecciones



Además, aseguró que así haya garantías, es necesario que los partidos políticos se comprometan a inscribir más testigos porque, según dijo, el trabajo para estos comicios debe ser articulado. "Los partidos políticos solo han inscrito 15 mil testigos y deberían inscribir 600 mil; instamos a que hagan el trámite lo antes posible", mencionó.



Entre tanto, el Registrador recalcó que el proceso electoral sí contará con el acompañamiento de diferentes organizaciones internacionales que estarán vigilando la jornada de elecciones en todo el país. "Nosotros respondemos por nuestra auditoría para las elecciones del domingo, la firma McGregor la está trabajando correctamente", precisó Vega.