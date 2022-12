El duro mensaje del Defensor del Pueblo al ELN: no se puede negociar sin voluntad de paz

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó este jueves el anuncio de paro armado que hizo el frente occidental del ELN ‘Omar Gómez’, que tiene presencia en el Valle del Cauca y en el Chocó y que comenzaría este 15 de diciembre.



“Anuncio que rechazamos de manera enfática y de manera contundente porque no se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de gestos concretos de paz. El anuncio de paro armado no es un mensaje de paz, esto no es un mensaje de reconciliación”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



En este sentido, el defensor del Pueblo envió un mensaje al ELN y a los demás grupos armados.



“Los colombianos y las colombianas requerimos de gestos inequívocos, de gestos genuinos de paz, porque después de adelantar el primer ciclo de negociaciones y de diálogos que concluyó el pasado 12 de diciembre, ellos se comprometieron a no desplegar acciones contra la población civil”, agregó Carlos Camargo.



Por último, el defensor del Pueblo pidió la suspensión inmediata de cualquier acción del grupo armado ilegal. “El mensaje claro desde la Defensoría del Pueblo es que suspendan cualquier acción armada en contra de la población civil”.