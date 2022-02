El cruce de palabras entre Juanita Cataño y José Alberto Tejada en medio de un debate

Un momento de tensión se presentó este jueves en medio de un debate organizado por la Universidad San Buenaventura de Cali, luego de que José Alberto Tejada y Juanita Cataño, candidatos a la Cámara de Representantes, tuvieron un cruce de palabras respecto a sus opiniones frente a lo que fue el paro nacional de 2021 en la ciudad.



Durante el encuentro, en el que se les cuestionó sobre varios temas coyunturales relacionados con el Valle, la candidata por el Cambio Radical aseguró que el paro nacional registrado el año pasado no se trató de un estallido social, "sino de una toma guerrillera (...) Así les 'remuerda' la conciencia fue una toma guerrillera lo que vivió el país".



Opinión que no fue bien recibida por los asistentes al debate, en su mayoría estudiantes de la Universidad, quienes replicaron con voces de reproche que llevaron a que la candidata exigiera respeto. Aunque los moderadores solicitaron continuar con el evento, Cataño se alteró e incluso, confrontó a otros de los candidatos presentes.



"Respeten porque lo que hubo en Colombia fue una toma guerrillera, así a ustedes no les guste fue con bandidos y políticos cómplices. Eso fue lo que hicieron" dijo Cataño, mientras los estudiantes continuaban pidiéndole que abandonara el lugar. "Sáquenme, sáquenme, para que demuestren la clase de calaña que son", aseveró.



Frente a la situación, el candidato por el Pacto Histórico se manifestó y aseguró que si Cataño no medía sus palabras y respetaba a los asistentes al evento, entonces él se retiraría del lugar. Pronunciamiento que le disgustó a la también exdiputada, quien también amenazó con irse.



"Yo quiero que me aclaren si respetar la palabra es darle el derecho a cualquier orador a que insulte un auditorio y a sus interlocutores. Además, le exijo a la señora Cataño que mida el alcance de sus palabras, una cosa es argumentar y otra es insultar. Si ella se niega a respetar las reglas del juego y no nos las garantizan, con mucho pesar me retiro del auditorio", mencionó Tejada.



A lo que Cataño agregó que "Di mi opinión y si yo no puedo decir en un campus que lo que vivimos fue una toma guerrillera, entonces la que se va soy yo. Sabe por qué, porque me parece el colmo que no lo respeten; es mi posición sobre el paro guerrillero que hubo".



Aunque al final acortar la tensión que había en el lugar, algunos de los demás participantes se refirieron a lo sucedido y solicitaron a ambos candidatos respetar las opiniones y posturas políticas de todos. Además, a pesar de la amenaza de abandonar el debate, Tejada y Cataño continuaron participando del evento.



Uno de ellos, el candidato por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, quien comentó que se requería ser "un toque, un toque más sensatos e inteligentes y cambiamos este país. Vamos a cambiarlo sin ofendernos, ni maltratarnos y sin violencia".