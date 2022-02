"Las mujeres que se hacen violar": la polémica frase de Ingrid Betancourt en medio de debate

Durante la intervención de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en medio de un debate con otros candidatos, equivocadamente dio a entender que las mujeres "se hacían violar".



Las declaraciones de la candidata surgieron en medio del debate organizado por la Universidad Sergio Arboleda y el diario El Colombiano en el que participaron los candidatos Camilo Romero, David Barguil, Óscar Iván Zuluaga, Jorge Enrique Robledo y Enrique Gómez. Tras la desafortunada frase, la candidata pidió disculpas ante los medios de comunicación presentes.

“Fue una embarrada, tengo dos idiomas en la cabeza y a veces hay un cortocircuito ahí maquinal, no volverá a suceder. Quería decir que las mujeres en situación de pobreza son las primeras víctimas de las agresiones sexuales, también cuando se desplazan en las calles es cuando las violan, muchas veces las violaciones son intrafamiliares, desgraciadamente la mujer está desprotegida. Obviamente que no quería decirlo, me excuso, fue una embarrada, habrán otras, es posible que esos deslices, espero que no vuelvan a suceder, ahora me voy a fijar mucho como hablo”, afirmó Betancourt.

“La mujeres que se hacen violar” dice hoy @IBetancourtCol. Es un error seguro por llevar años hablando en francés, pero si quiere ser presidenta de COLOMBIA creo que ya llegó la hora de prepararse más. pic.twitter.com/Ycr2HLpHp3 — Claudia Ospina (@SrtaOspina) February 15, 2022

Frente al mismo tema, el candidato Gómez de Salvación Nacional aseguró que reformaría la justicia colombiana, pondría a la Fiscalía en el poder ejecutivo, abriría cupos carcelarios e iluminaría mejor las calles del país.



El candidato Zuluaga del Centro Democrático afirmó que trabajaría más en la educación y la inclusión, también trabajaría en los jardines infantiles sobre esa materia. Barguil del partido Conservador crearía una política que involucre la educación y el empoderamiento de las mujeres. Finalmente Romero, aunque no propuso nada, cuestionó fuertemente a Betancourt y a Gómez.