La periodista Paola Ochoa, elegida fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández definió su formula presidencial de cara a les elecciones de este año: la periodista Paola Ochoa, la elegida.



Según le confirmó a El Tiempo, Paola Ochoa se unirá a la campaña presidencial de Hernández, exalcalde de Bucaramanga y que aspira llegar a la Casa de Nariño.



Paola Ochoa es administradora de empresas de profesión, pero se ha dedicado desde hace un tiempo al periodismo, siendo parte de 'Blu Radio' y columnista de El Tiempo.

Cabe recordar que el candidato presidencial le había ofrecido la vicepresidencia a varios empresarios colombianos, como Arturo Calle, Mario Hernández y Beatriz Fernández, quienes rechazaron la oferta.



El mismo Rodolfo Hernández contó hace unas semanas cuando habló con los empresarios sobre la posibilidad de ocupar el cargo.



“He hablado con varios para ofrecerle la vicepresidencia. Con Arturo Calle y dijo que no. Los que pueden participar para colaborar con enderezar esta Colombia que tanto queremos, cuando uno los llama dicen que no. Mario Hernández, también santandereano, dijo que no. Beatriz Fernández, la propietaria de Crepes and Waffles, ni me pasó al teléfono”, dijo.



Rodolfo Hernández, quien oficializaría a Ochoa como su fórmula vicepresidencial en los próximos días, es segundo en la intención de voto en varias encuestas en el país y ha venido creciendo, popularizándose por su discurso en contra de la política tradicional y la corrupción.