Educación y medio ambiente: las principales cartas de Sergio Fajardo para 'conectar' con los votantes

Salud

​

De manera gradual buscaré conformar a lo largo de todo el territorio nacional un modelo territorial en salud. En cada municipio y departamento de Colombia trabajaré por la adecuada prestación de los servicios y la articulación real entre los actores del sistema, como las EPS, IPS y secretarías distritales, municipales y departamentales. Para lograr este objetivo, me enfocaré en el cumplimiento de estándares de calidad, funcionamiento técnico, administrativo y financiero de las EPS.

La gestión del aseguramiento vendrá acompañada de una rectoría fortalecida en los niveles nacional y territorial. Promoveré una gestión que aproveche los esquemas de asociatividad entre entidades territoriales, para dar cuenta de similitudes étnicas y sociales y facilitar una gobernanza integrada del aseguramiento en salud y la prestación de servicios.



Educación

​

Pondré la educación en el centro de la agenda del país, donde el conocimiento, la ciencia, la innovación y la cultura estarán presentes en todas sus acciones. Recuperaré y transformaré la educación en todas las etapas de la vida. Los niños de 3 a 5 años tendrán educación. Buscaré activamente a quienes dejaron los colegios a raíz de la pandemia, mediré y corregiré las pérdidas de aprendizaje. Mejoraré diez mil sedes educativas. Cumpliré con las promesas de varios años de conectar digitalmente a todos los centros educativos. Para la educación superior, mejoraré la infraestructura, aumentaré los recursos disponibles y apoyaré a los estudiantes de bajos recursos a lo largo de su carrera, reformando al Icetex, con más becas. Apoyaré a los 480 mil docentes del país, garantizando condiciones de bioseguridad, acceso a los servicios de salud, incluyendo la salud mental. Estoy convencido de que la educación es la verdadera revolución.

Ampliaré Jóvenes en Acción a un millón de beneficiarios, y Colombia Mayor con un ingreso de $500.000 para los adultos mayores que no se pensionen.



Seguridad

​

Pondré la protección de las comunidades en el centro de mi política de seguridad. En las ciudades priorizaré los delitos que más afectan a los ciudadanos: el hurto, la violencia contra las mujeres y los homicidios.

Perseguiré los dineros de las estructuras criminales con inteligencia y tecnología. Los criminales serán judicializados para que no queden libres a las 24 horas. Reestructuraré el sistema educativo de entrenamiento militar y policial para que la Fuerza Pública, en particular el Esmad, sea de una vez por todas garante de los Derechos Humanos. Apoyaré las condiciones de bienestar, el apoyo familiar, la asistencia psicosocial a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, así como la atención al lesionado en combate. En el campo, priorizaré las comunidades indígenas y étnicas.



Economía

​

Mi prioridad será la generación de empleo y la lucha contra el hambre. Para lograrlo, le apostaré a una política de desarrollo productivo, donde impulsaré nuevos sectores, triplicando en los próximos cuatro años el gasto en investigación y desarrollo. El papel de las pequeñas y medianas empresas, que emplean a dos de cada tres trabajadores, será fundamental. Les daré apoyo público para su innovación y emprendimiento, a través de crédito y formación técnica para sus empleados. Con ciencia y tecnología, impulsaré sectores generadores de desarrollo y empleo, a través de la creación de cinco centros de investigación e innovación: agricultura, industria, salud, bioeconomía y cambio climático. De esta manera, lograré crear 1,5 millones de empleos formales, priorizando a los jóvenes y a las mujeres. Como parte de este objetivo, tendré un programa de choque para crear 440.000 empleos con proyectos públicos en áreas como la salud, la protección de niños y niñas, la construcción, reparación y mantenimiento de escuelas, carreteras y parques. Garantizaré una protección integral para personas mayores, con un ingreso mínimo de $500.000 para los mayores de 65 años que no tienen pensión y ajustaré los montos de las demás transferencias monetarias (Familias en Acción e Ingreso Solidario).

Me comprometo a estructurar, licitar y / o desarrollar 1145 kilómetros de proyectos viales 5G para desarrollar la multimodalidad en el país y terminar los de 4G.



Medio Ambiente

​

La biodiversidad y los recursos naturales los aprovecharé de manera sostenible. Emprenderé una lucha frontal contra la deforestación, reduciéndola a la mitad en cuatro años, en el camino hacia la deforestación cero en 2030. Le mostraré a toda Colombia el valor y las posibilidades que ofrecen los bosques. Realizaré un plan de adaptación al cambio climático que prepare a las regiones, según sus características, retos y posibilidades. No usaré glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, pues es una estrategia que no da resultados y atenta contra los recursos naturales y las personas. Haré una transición energética para dejar de depender de los combustibles fósiles y llevaré energía a 430.000 hogares colombianos que no la tienen. Implementaré el catastro multipropósito y un plan nacional de zonificación ambiental, fortaleceré la educación ambiental, impulsaré la bioeconomía y trabajaré por una Colombia anfibia. Trabajaré en la biodiversidad, cambio climático y recurso hídrico.