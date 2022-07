Dudas jurídicas siguen enredando la elección del nuevo Contralor General 

A pocos días de que el Congreso de la República tenga que decidir quién es el reemplazo del Contralor General de la República, Felipe Córdoba Larrarte, aún es incierto si el mecanismo escogido es el indicado, pues existen muchas dudas jurídicas y toda una controversia política.



Desde la mañana de este jueves, el presidente del Senado, Roy Barreras, decidió darle reversa al procedimiento que había fijado el Congreso anterior y decidió integrar una nueva lista de candidatos con base en los méritos y la paridad de género.



“Hemos derogado todo lo actuado por la comisión anterior, se crea una nueva subcomisión accidental, respetando los fallos de los jueces, y será la encargada de revisar las 20 hojas de vida que clasificaron en sus resultados para escoger a las 10 personas, mujeres y hombres que serán sometidos al escrutinio del Congreso”, dijo Barreras.



También indicó que el próximo jueves 18 de agosto será la elección del nuevo funcionario. Además, dijo que el 11 de agosto es el día escogido para la audiencia pública de todos los candidatos, para que presenten sus hojas de vida y propuestas ante los congresistas.



El Presidente del Congreso reiteró que “después de revisar las circunstancias jurídicas y de revisar los fallos, hemos decidido acatar las sentencias judiciales en dos elementos que son clarísimos: la paridad de género y calificación de mérito, además de dar todas las garantías para clasificarlos”.



Esos fallos a los que se refiere Barreras ordenan al Congreso dejar una lista de diez finalistas, con equidad entre hombres y mujeres, además de tener en cuenta la formación de los candidatos.



Sin embargo, algunos expertos juristas no están de acuerdo con la decisión. Según el abogado Francisco Bernate, el procedimiento de elección del Contralor está establecido en la Constitución y la ley.



Lea además: Canciller designado por Petro y gobierno de Venezuela acuerdan restablecer embajadores



“Allí se definen las calidades de los aspirantes y regulan la forma en que se hace esta elección. Lo que se está creando es una comisión que no está establecida en la ley y que no se ha usado en otras elecciones para definir este cargo tan importante”, dijo.



Así mismo, sostuvo que con la decisión de Barreras, “lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quien resulte electo. Ya que quienes no resulten elegidos o cualquier ciudadano podría demandar la elección del contralor diciendo que el procedimiento no se ajustó a lo establecido en la ley y en esos debates no se puede hablar de buenos argumentos. La norma es clara”.



Bernate indica que “más allá de las responsabilidades que haya por esta decisión de crear una comisión la realidad es que la consecuencia es que el Cargo de Contralor va a quedar en vulnerabilidad jurídica y en un cargo tan importante creo que eso resulta indeseable”.



Lo cierto es que todo indica que la lista va a ser modificada, y la elección se llevará a cabo en agosto de este año. Algunos más alarmistas sostienen que el nuevo contralor no llegará a cumplir el año en el cargo, pues su elección será demandada.