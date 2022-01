Discusión entre Gaviria y Betancourt genera nueva tensión en la Coalición Centro Esperanza

Los aires en la Coalición de la Centro Esperanza nuevamente se pusieron tensos, después de la pelea entre los precandidatos presidenciales Alejandro Gaviria e Íngrid Betancourt, debido a que la precandidata de Verde Oxigeno le expresó al exministro de Salud preocupación por las recientes adhesiones que tuvo a su campaña, refiriéndose exactamente al apoyo del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino.



Ante el reclamo, Gaviria catalogó a Betancourt de oportunista e hipócrita, además rechazó las superioridades que, según él, la candidata tiene. En medio de la discusión, Betancourt recibió el apoyo de Sergio Fajardo.



Ante la discusión, los también precandidatos de la coalición Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, quienes no fueron al debate, reaccionaron a la discusión.



En el caso de Cristo, aunque no nombró a los precandidatos puntualmente, aseguró que ese había sido un debate aburrido y en el cual faltó la presencia de propuestas.



“Que mamera de debate. Pura peleadera y descalificaciones personales. Por eso desde hace meses he insistido al país: hay que parar esta pelotera en la que estamos. Si no lo hacemos, no seremos capaces de solucionar los problemas de la gente. Hoy no quedó ni una propuesta”, expresó Cristo en su cuenta de Twitter.



El precandidato del partido político Dignidad sí le expresó su apoyo a la precandidata Betancourt, asegurando que debe haber límites en los apoyos de campañas.



“Acertada la crítica de Íngrid Betancourt a Alejandro Gaviria por aceptar el respaldo de un senador de Cambio Radical a su precandidatura en la Coalición Centro Esperanza. Tiene que haber límites. Sí es inaceptable la forma que Gaviria usó frente al justo cuestionamiento de Íngrid”, expresó Robledo en su red social.

En el caso del precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, aprovechó para destacar la forma en la que podría llegar a gobernar si llega a ser el presidente de Colombia.



“La manera de hacer política, de hacer campaña, es el principal indicador de uno como va a gobernar y con quien lo va a hacer. Haremos llamados de atención en la coalición sobre este tema, porque el candidato que resulte triunfador en la coalición Centro Esperanza tiene que ser capaz de pararse con la frente en alto ante los colombianos y decir que le apostamos a una transformación del país”, expresó Galán a los medios de comunicación.



Durante el debate cara a cara de precandidatos presidenciales organizado por los medios de comunicación Semana y El Tiempo y en donde surgió la pelea, Betancourt citó a una reunión urgente a la coalición, esto en menos de 24 horas de haber expresado que estaban más que unidos.