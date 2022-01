Coalición Centro Esperanza reafirma que sigue con siete precandidatos a la Presidencia

La Coalición de la Centro Esperanza informó, en voz de la candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, Mabel Lara, que se mantendrán unidos y con los mismos siete precandidatos a la Presidencia.



"Reafirmamos que a la consulta del próximo 13 de marzo se presentarán los precandidatos presidenciales que han expresado

su intención de participar en ella: Carlos Andrés Amaya, Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo. Reiteramos la invitación al exministro Luis Gilberto Murillo a que participe en la consulta y haga, junto con nosotros, parte del tarjetón de la Coalición Centro Esperanza", expresó la Coalición.



La agrupación política manifestó el compromiso que tiene de hacer un Gobierno de coalición en donde todas las ideas políticas y programas que han expresado y manifestado se cumplan, se seguirán compartiendo en medio de las diferencias.

"Construir unos principios éticos, lineamientos programáticos, apostarle a una consulta popular que se respeten sus resultados es lo que nos diferencia, es fundamental, pero eso no es suficiente, tenemos que ser autocríticos, saber evaluar cómo hemos conectado con la gente en Colombia, lo que yo dije fue un llamado de atención para que compitamos, confrontemos ideas, no para que nos quedemos estáticos, inertes, nos sacudamos", expresó el precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.



El precandidato también aseguró que tendrán que emocionar a los colombianos que aún no creen en los extractos y que quiere ver un centro contundente, aseguró que ganó el consenso y la mayoría decidió que continuarán igual cómo venían. El precandidato también aseguró que a la coalición la representa el respeto y la escucha.



Por su parte, el precandidato Sergio Fajardo expresó que el acuerdo

se logró con paciencia para entender las opiniones de cada uno y así entender que era lo más viable y mejor para la Coalición.



"Son naturales esas discusiones, si queremos decirle al país que somos capaces de unir a Colombia con seriedad, respeto, un buen trato, nos tocaba hacer un esfuerzo muy grande y estoy contento, pero eso requiere paciencia, que no se pretenda arrollar a las otras personas", afirmó Fajardo.

Finalmente, el precandidato Juan Fernando Cristo aseguró que la Coalición le está demostrando a Colombia que son capaces de unir a la sociedad por medio de consensos.



"Así es cómo vamos a gobernar en este país, en medio de las diferencias, con respeto, con tolerancia pero buscando acuerdos y unión que es la palabra clave en la coalición, llevamos dos años construyéndola, no tiene jefes, no tiene caudillos y tampoco se arma a partir de la unión mecánica", reiteró Cristo.



El precandidato también aseguró que en los próximos días recibirá el aval de su candidatura por parte de la ASI y comenzarán también desde la coalición a hacer campaña electoral desde las diferentes regiones del país y estarán definiendo sí comenzará en el Valle del Cauca o a la Costa Caribe