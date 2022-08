Después de 48 horas se ordena el desalojo: la advertencia del Gobierno a invasores de tierras

El Gobierno Nacional rechazó la invasión a predios privados que han ocurrido en departamentos como Valle del Cauca, Huila, Cauca y Cesar. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, aseguró que esa no es la forma correcta y adecuada de actuar frente a la propiedad privada.



“No aceptamos, rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada”, explicó Márquez.



Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que no se descarta que grupos armados también estén detrás de la invasión a predios, además hizo una advertencia a quienes continúen ocupando los territorios.



“No descartamos que sea parte de una política de organizaciones ilegales, también grupos de campesinos, de indígenas que están en ese propósito de ocupar tierras, que son prácticas inaceptables para este Gobierno de manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de los terrenos y dentro de las 48 horas siguientes como lo consagra la ley tomar las acciones necesarias para desalojarlos”, explicó Velásquez.



Y reiteró: “La ley prevé que dentro de las 48 horas siguientes a una ocupación puede actuar de manera directa la Policía, si se superan las 48 horas tendrá que haber proceso de restitución para que se ordene el desalojo y actuaría la Policía. Pero como lo hemos expresado, este Gobierno privilegia el diálogo sobre las medidas de fuerza”.



Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que la invasión de predios afecta gravemente al Gobierno.



“Nos preocupan todas las invasiones que están desconociendo la institucionalidad, la ley los derechos de la propiedad legalmente adquiridos, nos preocupan todas. Este tipo de actuaciones le quitan el Gobierno al espacio necesario para aplicar esta gran reforma al sector rural”, afirmó López.



Finalmente, la ministra aseguró que ya se comenzó a trabajar en la reforma agraria que no necesitará pasar por el Congreso de la República.



“El Gobierno dispone en estos momentos de leyes para hacer la reforma agraria, la ley 160 y el decreto 902 son dos elementos fundamentales con los cuales ya podemos empezar a hacer reforma agraria. Si faltan algunos elementos en el proceso, habrá los ajustes que se requieran en el proceso, pero en este momento tenemos la leyes y normas necesarias”, explicó López.



Por su parte, Márquez aseguró sobre la reforma: “La reforma agraria que busca efectivamente la distribución de la tierra de manera equitativa, de ningún modo avala la violencia, la invasión y en se sentido hacemos el llamado a todos los colombianos que han decidido de esa manera hacerlo, esa no es la manera adecuada”.



La declaración del Gobierno fue rechazada por Eduin Mauricio Capaz, indígena del pueblo Nasa y Consejero Mayor de CRIC.



“¿48 horas? ¿las mismas palabras de otros gobiernos?, No se equivoquen, hay escenarios de trabajo del tema, buscando salidas, abordándolo de manera estructural, CUIDADO, el panorama es complejo y la determinación de las comunidades se ha construido en más de 48h. Evaluamos anuncio”, afirmó Capaz en su cuenta de Twitter.

