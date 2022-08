Desde Perú, Petro pidió reintegrar a Venezuela y Chile en el Consejo Presidencial Andino

Ante el Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina (CAN) en la ciudad de Lima, en Perú, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió que nuevamente sean incluidos Chile y Venezuela y que también Argentina haga parte del mecanismo regional andino.



“Debemos ser más poderosos, juntar más voces, las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta, volver al primer escenario de la Comunidad Andina cuando ellos integraban este instrumento de integración, si Argentina se hará cerca mejor, entre más voces juntemos, pongamos de acuerdo e integremos, mejor”, afirmó Petro durante su discurso.



Lea además: "Petro tan lejos de Dios y tan cerca de Ortega": Las críticas al Gobierno por ausencia en la OEA



El presidente Petro aseguró que aunque cada país no podrá descuidar su territorio, reiteró que la CAN sí deberá evaluar e integrar más países. Al comienzo de su discurso, el presidente colombiano aseguró que por el bien de la producción agraria de las regiones y por la soberanía alimentaria, el CAN deberá fomentar un espacio de diálogo para contribuir a que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania.



“Hay una guerra que amenaza extenderse en el tiempo y en la geografía vinculando diversos países de una y otra manera, agendando aún más las débiles condiciones económicas, sociales y ambientales por las que atraviesa el mundo. Les solicitaría que en la declaración hacer un exhorto, un llamado a iniciar conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia”, afirmó Petro.



En Lima, repotenciar el Pacto Andino para establecer una política de industrialización de la región.



Solicitamos conversaciones de paz entre todos los actores del conflicto en Ucrania. pic.twitter.com/vIocKeBris — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2022



También, como lo ha hecho en diversos de sus discursos, el presidente Petro nuevamente reiteró que el mundo ha fracasado en la forma en la que ha trabajado en la lucha contra las drogas.



“No es una paradoja que tengamos a pesar de que las guerras existen en otras partes del mundo, las ciudades más violentas del planeta, eso que está sucediendo y convirtiéndonos en una de las regiones más violentas del planeta tiene que ver con un fracaso, hemos fracasado en los últimos 50 años en algo que se llamó la guerra contra las drogas”, explicó Petro.



Además convocó a la CAN a trabajar en el tema: “Esta realidad amerita que de la Comunidad Andina convoquemos una conferencia de países centroamericanos, suramericanos, caribeños, para discutir la política de drogas, evaluarla, sopesarla con los números, ver objetivamente si conduce a algún puerto, o si al contrario, no está hundiendo en el fondo de un abismo violento, antidemocrático”.



Otro tema que abordó el presidente colombiano fue sobre la crisis climática, el presidente Petro le solicitó a la CAN priorizarlo y ubicarlo como uno de sus ejes centrales en el mecanismo regional.



Lea también: Tramitarán moción de censura contra Canciller por polémica ausencia de Colombia en la OEA



“Tener una red eléctrica integrada con fuentes de energía limpia exclusivamente. Un aporte en la mitigación de la crisis climática, lo podemos hacer, prácticamente la red está, lo qué hay que llenarla es de fuentes de energía limpia y las fuentes están, si incluimos a Chile e incluimos a Venezuela nuestra región es llena de sol, de vientos, de agua”, explicó Petro.



Finalmente, el presidente aseguró que le pedirá a la Cancillería y al Ministerio de Educación comenzar a trabajar en la expansión de la Universidad Andina Simón Bolívar (Uasb) con sedes en Bolivia y Ecuador.



“Debería ser la universidad estrella dentro de América en términos de profundidad del conocimiento de nuestra biodiversidad, de la tecnología, etc, con los mejores profesores y profesoras posibles, una universidad de vanguardia”, concluyó el mandatario.