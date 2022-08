"Petro tan lejos de Dios y tan cerca de Ortega": Las críticas al Gobierno por ausencia en la OEA

Masivas han sido las críticas que ha recibido el Gobierno de Gustavo Petro luego de que se reveló que, por decisión propia, se decidió no enviar un representante a la votación de la resolución que condena a la violación de derechos humanos que hay en Nicaragua y que había sido convocada por la Organización de Estados Americanos, OEA.



De hecho, son varias las personalidades que se han pronunciado y han criticado que el canciller Álvaro Leyva haya dado el aval para que Colombia se ausentara y, por ende, no participara en el Consejo Permanente para condenar acciones del régimen de Ortega, como las condiciones de los presos políticos y los hostigamientos contra la Iglesia Católica.



Uno de los primeros en referirse al respecto ​fue el senador independiente y exjefe negociador del proceso de Paz con las extintas Farc, quien indicó que la decisión tomada por el Gobierno Petro como "muy grave".



"Cuenta Caracol TV q la ausencia de Colombia en la sesión OEA sobre violación derechos humanos Nicaragua fue deliberada. Tengo claro que tenemos delicadas controversias con Nicaragua. Pero esta decisión es muy grave. Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática. Muy mal", escribió De la Calle en Twitter.



Otro de los que se refirió a la polémica fue el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, quien aseguró que no haberse pronunciado al respecto cuando sucedió es una muestra clara de que el "silencio cómplice se está volviendo una marca del estilo de gobierno".



"Por fin se sabe la verdad. No estuvimos en la OEA por orden superior... el silencio cómplice se está volviendo una marca del estilo de gobierno. Fernández de Kirchner y ahora Ortega. Definitivamente, a Petro le gustan las malas compañías", manifestó Silva.

Aunque han sido varios los pronunciamientos al respecto, uno de los que más ha generado controversia es el de Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, quien no solo rechazó lo realizado por el gobierno colombiano, sino que enfatizó en que "Petro va por el mismo camino oscuro de Ortega repudiable".



​Incluso, en diálogo con Noticias Caracol, McFields recalcó que, para él, el Presidente colombiano "esté de lado de Ortega" y que la posición tomada por Colombia frente a la citación de la OEA debe ser una alerta para los ciudadanos.



"Petro, tan lejos de Dios y tan cerca de Daniel Ortega. Así está Petro. No lo entendemos y la única conclusión a la que llegamos es a que simpatiza con sus valores, o activadores, y eso debe preocupar no a Nicaragua porque ya estamos en una dictadura, sino al pueblo de Colombia porque esto es una alerta", precisó McFields.

Aunque ni el presidente Gustavo Petro ni el canciller Álvaro Leyva aún no han explicado el por qué se tomó la decisión de no participar en la citación de la OEA contra Nicaragua, desde el Congreso de la República ya se están adelantando citaciones para que el Gobierno argumente su decisión.



De hecho, se conoció que los partidos Centro Democrático y Cambio Radical serían quienes se encarguen de llamar a debate de control político a Leyva para que explique su decisión de que un representante Colombia asistiera a la sesión de la OEA en la que se condenó la dictadura de Nicaragua.