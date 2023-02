¿Democratizar la generación de energía?: la  nueva propuesta del Presidente Petro 

La democratización es uno de los mensajes abanderados del Gobierno de Gustavo Petro. Y este miércoles, en la visita del presidente al Cauca, no fue la excepción, pues el mandatario lanzó un mensaje al sector energético frente a democratizar la generación de energía.



"Hay un oligopolio de seis empresas generadoras que tienen del cuello a la población", dijo el Presidente luego de presentar la Red del Viento en el Cauca. También mencionó que la generación de energías limpias podría multiplicarse por 10.000 y hasta 100.000 puntos en todo el territorio nacional. "¿Por qué no democratizar, entonces, la generación de la energía?, ¿no es eso, acaso, la democracia?”, recalcó Petro.



Lea además: ¿No tiene protocolo? Jefa de gabinete explicó el porqué Petro llega tarde a sus eventos



“El Gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y fundamentalmente permitir que existan, porque tenemos un oligopolio de seis grandes generadoras de energía que prácticamente tienen por el cuello, a través del cobro de las tarifas, a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de energía?”, afirmó el mandatario



Y es que respecto a la decisión del presidente de tomar el control de las tarifas de servicios públicos por tres meses, Adrián Garza, vicepresidente senior de crédito de Moody’s Investors Service, aseguró que dicha iniciativa crea mayor incertidumbre sobre el sector energético, "lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia".



Lea también: "El tumor ha disminuido": Roy Barreras reveló un nuevo avance en su lucha contra el cáncer



La tarifa de los recibos de energía es el principal factor que motiva el hecho de modificar la metodología de las tarifas de servicios, según ha explicado el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.



“El presidente asume las funciones de carácter general, no particular, y el objetivo es rediseñar las metodologías para fijar y establecer las tarifas de, principalmente, la energía, porque fue el tema más controvertido por el alza desmesurada, pero consideramos que dentro de estas facultades se van a tocar metodologías de tarifas de acueducto y aseo”, resaltó el sábado.