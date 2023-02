¿No tiene protocolo? Jefa de gabinete explicó el porqué Petro llega tarde a sus eventos

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia se ha normalizado el hecho de que su agenda pública no se cumpla a pie de la letra, al menos cuando se habla de horario, porque el Presidente, a la mayoría de sus eventos, llega tarde.



De hecho, los retrasos de tiempo de Petro no los han presenciado solo los funcionarios de su gabinete, algunos miembros de la Fuerza Pública o la comunidad en general, sino también el mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien organizó una cena en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, a la que Petro no llegó.



La impuntualidad del Mandatario o los retrasos en su agenda son un tema que no ha pasado por desapercibido, por lo que Laura Sarabia, jefa de gabinete del Presidente, hace un par de días se refirió al respecto en el programa de la Presidencia, Colombia Hoy Radio, donde explicó el porqué Petro llega tarde, casi, a todas partes.



Al respecto, Sarabia manifestó que la realidad es que, aunque sí tienen una agenda que debe cumplirse y existe un protocolo para cada evento o lugar al que asiste el Presidente, el problema radica en que Petro no tiene inconveniente en que una reunión se extienda si es de un tema importante o si está hablando con la comunidad.



"Para el presidente el tema protocolario no existe. Decir 'solo tengo dos horas para escuchar a tal comunidad', no existe, él prefiere que la gente se sienta escuchada, desde la comunidad en el Cauca hasta el empresario que venía a la Casa de Nariño, que venía por solo media ahora, pero termina hablando dos horas con el Presidente", detalló Sarabia.



De igual manera, la Jefa de Gabinete fue enfática en que llegar tarde no es una decisión que el Presidente tome cada día, sino que es una situación que se presenta porque los eventos se extienden o porque él decide darle prioridad al diálogo que esté teniendo con las personas con las que está reunido.



"Eso pasa en todos los temas, eso pasa en los temas protocolarios, él no es tan del evento de ir a un lugar a dar un discurso y ya cumplí, creo que él va más allá de eso y eso es el tema de su agenda", precisó Sarabia.