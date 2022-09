¿Cuándo se acabará en el país el servicio militar obligatorio?, esto respondió el MinDefensa

Una de las propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro era la eliminación del servicio militar obligatorio, una idea que, aunque el Gobierno sí espera cumplir, no será de manera inmediata como lo esperaban los ciudadanos.



Así lo confirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien explicó que el Gobierno sí pretende realizar cambios al Artículo 216 de la Constitución para eliminar el servicio militar obligatorio y reemplazarlo por un servicio nacional social y ambiental. Sin embargo, fue enfático en que la iniciativa seguirá su camino en el Congreso, pero con la propuesta de que su desmonte sea gradual, a seis o a ocho años.



Lea además: Petro y Maduro se reunirán este lunes en la frontera, confirmó MinTrabajo



Al respecto, el ministro Velásquez aseguró que la transición del servicio militar obligatorio busca mecanismos alternativos como el servicio social, que permita a jóvenes participar en programas ambientales, educación, promoción en derechos humanos, alfabetización digital, entre otros.



"No puede hacerse, reitero, una supresión súbita del servicio militar obligatorio, y en la gradualidad siempre tendrá que examinarse por parte de los mandos militares la proporción de sustitución entre los soldados regulares y los soldados profesionales", comentó Velásquez en el debate de control político en el que se presentaron las opiniones a favor y en contra de la iniciativa.



El debate que fue citado por el autor de la iniciativa, el senador Humberto de la Calle, quien manifestó que busca que los jóvenes colombianos que se ven obligados a enlistarse en las filas de las Fuerzas Armadas lo hagan por voluntad, por conveniencia, porque están convencidos de querer hacerlo.



Por su parte, el representante Daniel Carvalho, coautor de la iniciativa, señaló que nadie hace las cosas por obligación sobre todo porque, según dijo, hay muchos jóvenes que ven en el servicio militar una pérdida de tiempo.



Lea también: "Dijo una sarta de pendejadas": las explosivas palabras de Francisco Santos por discurso de Petro en la ONU



Carvalho, además, comentó que la instrucción militar, así como los demás gastos que se tiene para que los jóvenes presten este servicio son muy altos para alguien que no va a permanecer en la institución.



Para el coautor de la iniciativa, el desmonte del servicio militar obligatorio podría ser gradual, sacar un porcentaje cada año hasta 2030 para eliminarlo definitivamente en ese año.

Voces en contra

Para varios de los congresistas consultados, eliminar de tajo el servicio militar obligatorio traería graves problemas a la seguridad en muchas zonas del país.



Según David Luna hay que buscar la profesionalización de los soldados y para ello hay que hacer que quien ingresa a la institución lo haga porque quiere, porque está convencido de que va a desarrollar una carrera.



El senador Carlos Fernando Motoa dijo que cerca del 47% de los jóvenes que prestan el servicio militar en Colombia están hoy en áreas de operación. “por eso no se puede desmontar de una vez”.



Señaló Motoa que no hay presupuesto y anotó como el Ministro de Defensa, hace varios días pidió que se redujera la asignación de gastos en inversión para 2023.



No hay soldados profesionales en el número que el país lo requiere y hacer un proceso de ese tipo lleva muchos años. Se puede desmontar, pero hay que hacerlo gradualmente, sostuvo Motoa.



La senadora de oposición María Fernanda Cabal dijo que “estos progres lo quieren desaparecer todo”, pero anotó que si hay que hacerle modificaciones al servicio militar, hay que racionalizarlo, cambiarlo por un servicio social para la paz, que está disfrazado de adoctrinamiento.