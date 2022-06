Cuando perder es ganar: lo que dicen los expertos sobre el caso de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández se convirtió en el nuevo fenómeno político de Colombia, viniendo de menos a más hasta lograr un histórico resultado en las elecciones presidenciales. Es por esto que los expertos en marketing político aseguran que, pese a la derrota, lo que pierde es muy poco y, por el contrario, sale ganador de este trance.



Hernández tuvo una reñida lucha en la intención de voto con Gustavo Petro en las distintas encuestas desde la primera vuelta, donde superó sorpresivamente al candidato de la derecha Federico Gutiérrez.



Y en las urnas terminó perdiendo por 711.760, ya que su contrincante sumó 11.226.150 y él 10.514.390. Una diferencia que no estaba en las cuentas de nadie hace hace pocos meses.



Desde el principio, Hernández determinó que su campaña sería digital y la basó en las redes sociales, donde logró escalar rápidamente y por lo cual muchos expertos atribuyeron su crecimiento en las encuestas, pese a que prácticamente no asistió debates.



Durante las últimas semanas su entorno se vio envuelto en un ambiente tenso: cruce de trinos con Gustavo Petro por los 'Petrovideos', su anuncio desde Miami que su vida corría peligro y por lo cual no regresaría al país hasta tener garantías, y finalmente la polémica por el último debate que no se realizó.



El País dialogó con Álvaro Benedetti y Nury Gómez, consultores políticos y expertos en materia electoral, quienes analizaron la derrota de Rodolfo Hernández en las urnas.



En primer lugar, ambos coincidieron en que el exalcalde de Bucaramanga, pese a perder en votos, no se verá afectado como sí lo hubiera estado Petro en caso de ser derrotado.



"Es la campaña que de lejos gastó menos recursos. En términos de publicidad, ni siquiera superó un tope de $400 millones. Desde el punto de vista político, partidista, programático, tampoco, porque a la luz de lo que vimos, es una campaña que no suscribió compromisos trascendentales en relación con partidos, movimientos o figuras de opinión de la política fuertes en Colombia", explicó Benedetti.



"Yo creo que la campaña de Rodolfo no pierde mucho. Cuando tú lo escuchabas decir que él le apostaba al resultado, sea cual fuese este, eso reflejaba mucho del desprendimiento por lo que significaba ese cargo. No quiere decir que no lo anhelaba, por supuesto que quería ganar, pero creo que es menos el costo para él", complementó.



Por su parte, la analista Nury Gómez sostiene que "como candidato realmente no está perdiendo nada, porque él y su grupo lo que hicieron fue un ejercicio de mostrarle al país que representaban otro cambio diferente, el cambio que quiere la gente más sencilla: el que no habla de política, el que no entiende de política, el colombiano común y corriente que había construido un imaginario de que político es igual a corrupto".



Para esta experta en comunicación política electoral, Hernández quizá solo tuvo una leve pérdida en la reputación y una sobreexposición de su persona que también le ayuda a posicionarse para lo que viene.



"El viraje de la política de Colombia podría verse representada hacia un imaginario mal construido en el país, por un lado. Y por el otro lado, una pérdida de la capacidad de generar autoridad en ciertos territorios. En ese sentido, la pérdida es mayor para quienes se sumaron en esos últimos cuatro o tres meses a la campaña de Rodolfo Hernández, que para el propio político y su grupo pequeño", agregó.



Los analistas consideran que la continuidad del 'rodolfismo' como movimiento político es incierta, pues al carecer de un historial en la política nacional, no se sabe quién tomaría la bandera de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



"Es muy difícil decirlo porque todo este movimiento 'rodolfista' se ha creado a propósito de esta coyuntura y no tiene ninguna trayectoria histórica. Una cosa es cuando fue Alcalde de Bucaramanga, pero esto ya es a nivel nacional", dice Benedetti.



Sin embargo, agrega, "creo que hay una oportunidad inmejorable para que ese movimiento se convierta en un movimiento sólido y que aglutine todas las fuerzas y espectros políticos y la bandera sea la lucha contra la corrupción. ¿Cuál ha sido el éxito de Rodolfo? Ha sido el único que ha sabido vender el discurso anticorrupción".



"Si se va Rodolfo nadie sabe quién queda. Por eso creo que debe haber una redefinición que, en la medida de lo posible, aproveche todo lo que lograron en esta coyuntura para así sentar las bases de un nuevo movimiento que se convierta más adelante en un partido político. La única manera de lograrlo, más allá de un discurso y una estructura programática, es desarrollar una estrategia y contar con candidatos propios para empezar a ser elegidos", concluyó.



Benedetti sostiene también que esta derrota para Hernández puede significar el fin de su carrera como aspirante a la Presidencia, considerando su edad biológica: 77 años.



Aún así, lo cierto es que Rodolfo Hernández ya tiene asegurada una silla como senador de la República, tal como lo estipula la Ley para el segundo en los resultados de las presidenciales. Y, como ya lo vio el país, seguirá dando mucho de qué hablar.