Crece el número de personalidades que están invitando a no votar en blanco, ¿cuál es la razón?

La paridad entre los dos candidatos que se disputan la Presidencia de la República, a escasos tres días de que se abran las urnas, ha hecho que se difunda, sobre todo en redes sociales, una iniciativa para que los ciudadanos no opten por el voto en blanco, exponiendo que este escenario favorecería las aspiraciones de Gustavo Petro para llegar a la Casa de Nariño.



Según los argumentos de algunas personalidades y analistas, el candidato del Pacto Histórico ya tiene una base definida de votantes, que correspondería a los 8.527.768 ciudadanos que sufragaron a su favor, en primera vuelta, más un pequeño porcentaje que haya logrado captar en los últimos días.



Quienes así piensan han afirmado que esa base no se vería afectada, aún si los electores que todavía no toman su decisión se definen por el voto en blanco. De esa opinión es Alejandro Eder Garcés, que fue aspirante a la Alcaldía de Cali y quien manifestó que “el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, está acompañado por la mayoría de las maquinarias políticas del país, y esas maquinarias algo suman, contrario a lo que sucede con el voto de opinión. El voto en blanco suele ser de opinión”.



Eder declaró que “el voto en blanco, en esta ocasión, no sirve para nada; no elige ni gobierna, no es opción”, además, instó a los ciudadanos que tienen decidido sufragar en blanco a que lo reconsideren.



Cabe resaltar que la opción del voto en blanco viene siendo promovida por Sergio Fajardo. El excandidato presidencial aseguró que tomar esa decisión “hoy significa asumir el compromiso para seguir defendiendo nuestras ideas y aportar nuestras propuestas en el periodo tan complejo y difícil que viene a continuación para Colombia. Lo que vemos hoy en la campaña es premonitorio de lo que nos espera”.



Lea además: Rodolfo Hernández pidió al Tribunal de Bogotá aclaración del fallo que ordena realizar debate



A estas declaraciones adhirió su excompañero de la Coalición de la Esperanza, el senador Jorge Enrique Robledo, quien defendió su derecho de votar en blanco. También dijo que “no es una canallada contra nadie, no es un crimen”.



A pesar de estas posiciones, diferentes personalidades del país se han sumado a la campaña de no votar en blanco y han invitado a sus seguidores, a través de las redes sociales, a que tampoco lo hagan.

Víctor Manuel Osorio, más conocido como ‘Caremonja’, es uno de los personajes que más ha defendido esta posición. A través de su cuenta de Instagram, el influencer manifestó: “¿Por qué vas a dejar que otros elijan por vos? Este 19 de junio, si votas en blanco, quedas por fuera de poder elegir y lo dejas en las manos de otros para que elijan. No votes en blanco, no dejes que otros decidan por vos, vota a conciencia”.



A esta iniciativa también se sumó Jhon Jairo Tréllez. El exfutbolista declaró en redes: “los colombianos somos personas trabajadoras, gente berraca y luchadora. No permitamos que la indiferencia del voto en blanco nos arrebate todo”.

Este 19 de junio, Colombia nos necesita. El voto en blanco no es una opción, porque pone al país en un riesgo inminente de perder la libertad y la democracia”.

María Fernanda Cabal senadora de la República



La lista es larga y también se pueden incluir a personalidades como los abogados Jaime Arizabaleta y Ani Abello, el columnista David Ghitis y el humorista Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’.



De hecho, volviendo a personajes de la política, son varios los dirigentes que argumentan que votar en blanco favorecería a Gustavo Petro. Uno de ellos es el congresista Carlos Felipe Mejía, quien ha reiterado en diferentes ocasiones que a las 4:00 p.m. del domingo, cuando se cierren los puestos de votación, no debe haber “ni un voto en blanco”.



Lea aquí: Presidente Duque desmintió reuniones con el candidato presidencial Rodolfo Hernández



Otras declaraciones han llegado de parte de los excandidatos a la Presidencia, Federico Gutiérrez y Enrique Gómez.



El primero de ellos aseveró sin titubeos que sufragar en blanco solamente beneficia a Petro, lo que complementó diciendo que la urgencia actual es salvar a Colombia y que acudiendo a las urnas con esta intención de sufragio no se aporta nada a ese fin.



Por su parte, el excandidato del movimiento de Salvación Nacional publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que indica que “pareciera ético mantener la opción del voto en blanco ante el desacuerdo con los dos finalistas en el proceso democrático, pero es un error. El bien común se antepone a la satisfacción moral individual. Por eso debemos, ética y moralmente, abandonar el voto en blanco y ser proactivos, en defensa del bien superior. Dejen de lado el voto en blanco y la comodidad moral y asuman una postura de defensa de la democracia”.



Otro de los argumentos que se han utilizado para desestimular el voto en blanco ha sido la idea de que la Registraduría, para la segunda vuelta, le sume estos votos al candidato que mayor puntaje tuviera al final del día, o que directamente serían asignados a Gustavo Petro debido a una supuesta afinidad entre el candidato y el registrador nacional, Alexander Vega.

¿Qué respondió la Registraduría?

Debido a los diferentes cuestionamientos, la Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció a través de un comunicado, en el que asegura que, para los comicios del próximo domingo, el voto en blanco “tendrá un efecto simbólico, pero no jurídico”, es decir, que actuará como una “casilla adicional que se contabiliza de forma independiente, y sus resultados no se le suman a ningún candidato”.

Votar en blanco en estas elecciones es la decisión más irresponsable que un colombiano puede tener. Votar en blanco es botar el voto. Pilas”.

Margarita Restrepo, representante a la Cámara



Aun así, varios ciudadanos se mantienen en desacuerdo frente a que sea implementada la casilla del voto en blanco, por lo que se promovió una acción judicial para tratar de eliminarla del tarjetón, la cual fue admitida por el Juzgado 59 Administrativo del Circuito de Bogotá.



Le puede interesar: Cancillería aclaró que Consulado de Colombia en Orlando sí está abierto para votaciones



La tutela fue presentada por el abogado Germán Calderón España bajo el argumento que “el voto en blanco solamente es procedente para las elecciones de miembros de corporaciones públicas, gobernaciones, alcaldías o para la primera vuelta presidencial, sin contemplar, en ninguna parte de la norma, la segunda vuelta”. Según el accionante, incluir la casilla es violar los derechos políticos de losciudadanos a elegir entre un candidato u otro.



A pesar de esta iniciativa judicial, la Registraduría ratificó que la casilla mantendrá su lugar en el tarjetón, y aclaró que “si el voto en blanco gana en segunda vuelta, no se repetirán las elecciones, ganarán los candidatos a Presidente y Vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos”.



Vale la pena recordar que la votación en blanco en la primera vuelta presidencial fue de 366.623, lo que representa el 1,73 % del total de sufragantes.



Si se mantiene la constante de las últimas contiendas presidenciales, como algunos analistas ya han afirmado que sucederá, el voto en blanco podría ubicarse entre el 3 % y el 5 %, llegando a duplicar o, incluso, triplicar la cantidad de sufragios que obtuvo el 29 de mayo.

¿Qué dicen las cifras sobre voto en blanco?

- La cifra de 366.623 personas que votaron en blanco en la primera vuelta presidencial de este año, se asemeja a los 338.581 sufragios que obtuvo esta opción en las elecciones del 2018 (en primera vuelta).



- Para la segunda vuelta presidencial de hace cuatro años, hubo 807.924 votos en blanco, es decir, más del doble de los registrados en la primera vuelta.



- Analistas indican que este año podría suceder lo mismo, en especial porque hay más campañas orientadas a que los colombianos tomen esa opción, ante la inconformidad con los dos candidatos que se pelean por llegar a la Casa de Nariño.