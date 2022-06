Presidente Duque desmintió reuniones con el candidato presidencial Rodolfo Hernández

Desde Washington, Estados Unidos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó que no se ha reunido con el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, como se había especulado en la campaña del Pacto Histórico.



“De una vez le digo a los chismosos, a los que se la pasan en la post verdad y hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás, nosotros estamos garantizándole al pueblo colombiano que vaya libre a las urnas el próximo domingo, que expresen su voluntad sin miedo, sin intimidaciones, con plenas libertades”, aseguró Duque a los medios de comunicación.



El mandatario colombiano reiteró que el Gobierno ha venido garantizando el proceso electoral y hará respetar el resultado de las elecciones.



“Nosotros garantizamos con la Fuerza Pública que el próximo domingo los colombianos salgan a votar libremente y, por supuesto, también nosotros vamos a ser respetuosos del resultado de los colombianos en las urnas y vamos a defender siempre esa voluntad popular expresada libre y democráticamente para que tengamos una transición democrática y pacífica”, reiteró el presidente colombiano.



El presidente Duque aseguró que están unidos y listos para la elección del próximo presidente de Colombia.



El comentario de la supuesta reunión entre Hernández y Duque se respondió en horas de la mañana por el Gobierno, a petición del senador del partido Liberal, Luis Fernando Velasco.



"Presidente Iván Duque, con el mayor respeto y con el ánimo de confirmar o desmentir información recibida en la campaña, pregunto si viajó a Bucaramanga y se reunió con Rodolfo Hernández. Si usted señala que esta información es falsa, creeré en su palabra”, expresó Velasco en su cuenta de Twitter.



Por la misma red social, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y la jefe de Gabinete, María Paula Correa desmintieron la información.