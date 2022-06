Campaña de Rodolfo Hernández estudia si el candidato se presentará al debate ordenado por Tribunal

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se realice un debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro previo a la segunda vuelta, el asesor del exalcalde de Bucaramanga aseguró que aún no se ha concretado si el encuentro sí se llevará a cabo.



"Se ordena a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro Urrego, a que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen de manera conjunta la realización de un debate presidencial", indicó el Tribunal.

Lea además: Tribunal ordena realizar debate presidencial entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro



Tras conocerse la decisión del Tribunal, Ángel Beccassino, asesor de la campaña de Hernández, no descartó que Hernández se presente al posible debate, sin embargo, manifestó que el documento que lo ordena está siendo analizado en detalle.



"La campaña de Rodolfo está tratando de ponerse de acuerdo para cuadrar todos los detalles con el equipo de Petro. El fallo de tutela no especifica nada realmente. Solo indica que se deben poner de acuerdo y que hagan el debate", comentó Beccassino en diálogo con Semana.



Asimismo, el asesor de Hernández aseguró que el equipo de jurídicos de la campaña del Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción está encargado de verificar las indicaciones para determinar si se apela o no la orden.



Lea también: El duro reclamo de Rodolfo Hernández ante publicación sobre su hija desaparecida: "Es una manipulación infame"



"El fallo se puede apelar, pero al mismo tiempo se debe cumplir. Los jurídicos están analizando el documento y están pidiendo las respectivas explicaciones. Se está avanzando en el cumplimiento del mismo", dijo.



Entre tanto, desde la campaña del Candidato del Pacto Histórico aseguraron que acatarán el fallo del Tribunal y que están listos para asistir al debate en caso de que sí se realice.