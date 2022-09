Consejo de Estado mantiene investidura de María del Mar Pizarro en el Congreso 

El Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba dejar sin investidura a la congresista María del Mar Pizarro. El alto tribunal determinó que ni ella ni su hermana incurrieron en inhabilidad alguna al presentarse como candidatas al Congreso por la misma coalición del Pacto Histórico.



Con ponencia de la magistrada Roció Araújo, el Consejo de Estado señaló que: “el hecho que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por las coaliciones denominadas Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no quiere decir, que sus postulaciones sean por la misma agrupación política".



Y agregó el alto tribunal: "surge como necesario aclarar, que la demandada no se inscribió por la misma coalición dado que por cada circunscripción se suscribió un acuerdo separado, del cual se puede advertir que no representa una fusión administrativa o financiera ni de otro tipo entre los partidos".



Los demandantes aseguraban que Pizarro no podía inscribir su candidatura a la Cámara de Representantes del periodo constitucional 2022-2026



Según la demanda presentada, María del Mar Pizarro García no podía inscribirse como candidata a la Cámara de Representantes por el mismo partido, movimiento o grupo político de su hermana María José, en este caso la coalición denominada Pacto Histórico, que se presentó para el Senado de la República.



Según cita el artículo 179.6 de la Constitución Política: “No podrán ser congresistas quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política".