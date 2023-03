Concejales denuncian posible manejo político en escogencia de directores de los Cali

“Considero vital citar a la Secretaría de Desarrollo Territorial para que aclare tal decisión, porque genera dudas esa convocatoria”, manifestó el concejal Carlos Hernando Pinilla frente a la convocatoria de selección de los directores de los Centros Administrativos Locales Integrados.



“No quiero pensar que se quiera favorecer a algún grupo político nombrando director de los Cali. Me parece extraño, y esto no concuerda con la decisión del Alcalde de presentar el proyecto de Cali Distrito, que, una vez sea aprobado, desaparecería a los Cali”.



Con esas palabras el concejal Carlos Hernando Pinilla Malo manifestó su preocupación frente a la convocatoria que se planea realizar por parte del Gobierno Municipal para escoger a los directores de los Centros de Administración Local Integrada, Cali.



Lea aquí: Roy Barerras pidió a Gustavo Petro sesiones extras en el Congreso para aprobar reformas



Por ello, consideró vital citar a la Secretaría de Desarrollo Territorial para que aclare tal decisión, “porque genera dudas esa convocatoria”.



Por su parte, el también concejal Juan Manuel Chicango, quien llevó la denuncia a la plenaria del Cabildo, le solicitó al Gobierno Distrital no adelantar la convocatoria para escoger a los directores de ocho de los Cali existentes en la capital del Valle del Cauca.



“Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana se envió una circular a las Juntas Administradoras Locales (JAL) de las comunas 3, 7, 8 12, 13, 14, 17 y 19, para que presenten esas ternas, pero no es conveniente en un año que es netamente político. Además, asumiríamos una carga fiscal con siete nuevos funcionarios que perderían sus funciones una vez se apruebe el proyecto de Cali Distrito”, comentó el concejal.



Lea también: "En Colombia no destruimos la democracia": sigue la 'guerra' de trinos entre Petro y Bukele



En esa línea, Fabio Alonso Arroyave, otro de los miembros de esa corporación, solicitó que se aclare si en un año político como este el Concejo adelantaría el debate al proyecto de Cali Distrito, “por considerar que no es solo un componente administrativo, cuando está en juego es el uso del suelo del actual Municipio de cara al turismo, la empresa, la cultura, el deporte y los servicios”.



Y agregó incluso que si se quiere analizar lo que pasa con el Gobierno Distrital se podría plantear un control político a las 18 políticas públicas que se han aprobado a la fecha, “porque allí habría politiquería”.



“Este tipo de nombramientos tiene efectos económicos para la Alcaldía que irían en contravía con la figura de Cali Distrito”, dijo a su vez la concejala María Isabel Moreno, quien se mostró partidaria de citar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para que explique porque eso no se hizo tres años atrás y cuál es el interés de hacerlo ahora. “Hay que evitar beneficiar a algún actor político” anotó.



Le puede interesar: Corte aceptó demanda contra Ministerio de Igualdad impulsado por Francia Márquez



Chicango propuso que la citación se haga a más tardar la otra semana, dado que algunas comunas ya tienen ternas listas para presentar al Gobierno. “Si no hacemos el debate antes, seguramente se nombrarán algunos de esos directores, porque hay comunas que vienen trabajando en el tema”, dijo.



La cabildante Alexandra Hernández presentó una proposición para citar Mónica Jiménez, titular de la mencionada dependencia del Gobierno Municipal, con el fin de aclarar en un debate de control político tal determinación.



Del mismo modo, el concejal Terry Hurtado recordó que, cuando se presentó el proyecto Cali Distrito, se plantearon diversas rutas de reformas para adaptar la Alcaldía a esa nueva figura geopolítica. “Pero esas rutas no se aclararon nunca y aun así querían que aprobáramos ese proyecto. No puede el Gobierno local cometer los mismos errores para llegar a la figura de Cali Distrito”, advirtió.