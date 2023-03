Roy Barerras pidió a Gustavo Petro sesiones extras en el Congreso para aprobar reformas

Un poco más de una hora tardó la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Senado, Roy Barreras, en el despacho presidencial de la Casa de Nariño, en donde abordaron los diferentes temas coyunturales políticos que rodean al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.



Uno de los temas principales fue la reforma a la salud, que ha avanzado lentamente en el Congreso y a la cual los partidos Liberal, Conservador y La U le presentaron una contrarreforma, en la que se expresaron reparos y sugerencias para modificar el documento elaborado por el Ministerio de Salud.



Barreras aseguró que esta reforma y los demás proyectos del Gobierno no han avanzado de forma pronta en el legislativo, por tal motivo le sugirió al presidente Petro citar a sesiones extras al finalizar este primer periodo legislativo.



“Le he solicitado al señor presidente que en aras de recuperar el mes y medio de extras que se perdió, porque no hemos logrado aprobar ninguna de las reformas, ni siquiera en un primer debate, recuperemos ese tiempo y hay que contemplar la posibilidad de tener unas nuevas sesiones extras entre junio y julio para poder terminar el semestre con las reformas que el pueblo colombiano ha venido exigiendo”, informó Barreras en Casa de Nariño.



Para seguir avanzando en el trámite de la reforma a la salud y que su discusión en el Congreso aún no haya comenzado de lleno, los presidentes Petro y Barreras revisaron las diferentes propuestas y las líneas inamovibles de la reforma.



“He revisado con el señor presidente precisamente en dos columnas, aquellas posiciones que son comunes y aquellas en las que hay desacuerdos con el documento que fue conocido, son más los acuerdos que los desacuerdos, las líneas rojas, las líneas básicas del presidente Petro que nosotros defendemos con privilegiar la estrategia de atención primaria”, expresó Barreras.



Y reiteró: “garantizar el pago directo para que no haya intermediación de las EPS en el manejo de los recursos públicos, eliminar la integración vertical, el sistema de posición dominante que ha hecho que en el pasado muchas EPS hayan abusado de la posición dominante en favor propio, y esos son elementos en los que podemos ponernos de acuerdo, habrá que hacer un capítulo de transición”.



Frente a la reunión, el presidente Petro aseguró: "Las reformas sociales van".

Terminamos almuerzo d trabajo. Más allá de las periódicas reuniones q sostenemos el Presidente de la República y el Presidente del Congreso para revisar agendas comunes,en esta ocasión cerramos filas en defensa de la institucionalidad ante escenarios indeseables de inestabilidad pic.twitter.com/8qCsp1UVCE — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 9, 2023

El senador también se refirió a la carta de dos páginas que envió el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la cual pidió convocar una audiencia pública en el Congreso para hablar sobre la paz total y en la cual hizo fuertes críticas a la propuesta del Gobierno.



“Tendrá una respuesta técnica y jurídica mañana, pero le anticipo que mi posición es la misma desde el año 2013 cuando presenté el marco para la paz (…) la justicia transicional es para las insurgencias, para los paramilitares es justicia y paz y para los delincuentes comunes es la justicia penal ordinaria”, explicó Barreras.



Y terminó explicando que “los paramilitares no agenciaron ninguna revolución contra el Estado, sino un proceso de apropiación de tierras y recursos y olvida la carta una cosa fundamental, la de Mancuso, y es que el elemento primordial que ha hecho que se rearmen grupos sucesores del paramilitarismo es el narcotráfico”