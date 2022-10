En las últimas horas se dio a conocer un fallo de la Corte Constitucional, que resolvió un caso que vulneraba los derechos de un niño. Lo llamativo del caso no fue la decisión, sino la forma como redactaron el documento oficial para que el menor entendiera.



“Hemos conocido tu situación. Sabemos que vives con tu abuelita y tu abuelito, a quienes quieres mucho. Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incomodo, triste y molesto”, se lee en la sentencia T-262 de 2022.



Según lo narrado por el alto tribunal, el niño no recibía la mesada que mes a mes le correspondía por la pensión de sobreviviente, tras la pérdida de su madre. Sin embargo, su padre recibía todo el dinero y lo malgastaba sin darle nada al niño.



La emotiva sentencia que la Corte Constitucional redactó para un niño al que le vulneraron sus derechos

"Después tuvimos conocimiento de que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso, los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos", dice la sentencia.



El fallo también dio a conocer que el niño vive con sus abuelos, quienes vendiendo arepas de forma informal intentan cuidar al niño, llevarlo al colegio y brindarle todos los derechos que tiene.



El tribunal lo redactó de forma didáctica y sencilla para que el niño pudiera entenderlo: “Recuerda que para nosotros es muy importante lo que sientes, tus preocupaciones, tus miedos y tus intereses. Por eso, nunca olvides que, en todo momento y lugar, puedes exigir respeto de todos: de tu padre, de tus abuelos, de tus profesores y de quienes te cuidan. No pueden hacerte daño y tienen que hacer todo para que puedas ser feliz”.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, el fallo decretó a la aseguradora a que cambiara el titular de la cuenta bancaria del papá a la abuelita del menor.



“Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar el dinero que te dejó tu mamá. Por eso, tu abuela recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar tu dinero para que puedas estudiar en el colegio y, si tú lo deseas, también en la universidad”, se lee en el fallo.

También ordenaron a la Comisaría de Familia Sector Suroccidental de Pereira y al ICBF regional Risaralda para que acompañen el proceso y realicen las diligencias de la patria potestad.



"No te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá. Solo si tú lo deseas. Y puedes estar tranquilo porque, en cualquier momento, podrás decirle al juez, a tus abuelos o a la comisaria lo que quieres y lo que no quieres", se lee en el fallo.



Finalmente, la corte agradeció al niño por denunciar el caso, para evitar casos futuros: “¡Gracias por tu valentía! Al conocer tu caso nos dimos cuenta de que muchos niños y niñas pueden estar pasando por lo mismo que tú. Por eso, le pedimos a la empresa que debe pagar tu dinero que haga todo lo necesario por proteger a todos los niños y las niñas y no les impida disfrutar de su dinero”, finalizó.