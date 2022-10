Designación de Verónica Alcocer como embajadora en misión especial sigue causando polémica

La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, ha sido objeto de críticas, especialmente en redes sociales, debido a que ha sido designada como embajadora en Misión Especial por parte de la Presidencia.



De hecho, bajo esa figura representó a Colombia en los funerales de la Reina Isabel II y del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe.



Sin embargo, para la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal al hacer esa delegación el presidente Gustavo Petro ha incumplido la Constitución Política.



“¿Entonces Petro pasa por encima de la Constitución y no pasa nada en Colombia? Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco (…) o con quien estén ligados por matrimonio”, afirmó en su cuenta de Twitter.



En el mismo sentido, la docente Sandra Borda cuestinó a través de esa red social: “¿Cómo se puede enarbolar el cambio si el punto de referencia son los anteriores gobiernos? ‘Ellos también lo hicieron’ es la peor respuesta si de lo que se trata es de constituirse en algo distinto”.



En medio de la polémica, Caracol Radio reveló documentos que evidencian las veces en que las recientes primeras damas obstentaron también la figura de embajadora en Misión Especial por encargo presidencial.



María Juliana Ruiz, esposa de Iván Duque Márquez, viajó bajo esas características en cerca de diez ocasiones, cuando se desplazó a Roma y diferentes ciudades de Estados Unidos.



De su lado, María Clemencia Rodríguez, cónyugue de Juan Manuel Santos representó a Colombia una decena de veces en Estados Unidos, México, Brasil, Inglaterra, Guatemala, China, Francia y España.

Lina Moreno de Uribe, esposa de Álvaro Uribe también lo hizo en cinco oportunidades, cuando viajó a México, Roma, Alemania, Paraguay y Cuba.



Frente a las críticas a la actual Primera Dama por su desempeño como embajadora en Misión Especial, la representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda sostuvo que “siempre se comisionan las primeras damas. Miren los reportes de María Clemencia Rodríguez y de Juliana Ruiz. No se presten para juegos sucios contra el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer”.



Pero la polémica también ha involucrado a la Vicepresidenta, debido a que para muchos ciudadanos era ella quien debió haber representado a Colombia en los eventos internacionales a los que fue Verónica Alcocer.



“No me siento cómoda, siendo una mujer negra, yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que, nos guste o no, tiene una connotación histórica con esto que estamos hablando del racismo, del colonialismo, de la esclavitud, entonces eso para mí no es un privilegio”, dijo Francia Márquez respecto al funeral de Isabel II.



Y agregó: “Mi imagen internacional es lo que la gente sabe y reconoce de mí(...). Este país incluso me conoció después de que mucha gente de afuera lo hiciera. A nivel internacional muchos saben quién soy, qué hago y qué represento”.