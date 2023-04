"Cobarde": la pelea entre Arturo Char y Miguel Ángel Del Río, abogado de Aida Merlano 

El excongresista Arturo Char se defendió de los señalamientos de Miguel Ángel Del Río, abogado de Aida Merlano, quien lo calificó de cobarde por los aplazamientos de sus diligencias en la Corte Suprema de Justicia.



En Twitter, el abogado de Merlano expresó que “Arturo Char lleva meses dilatando la diligencia de indagatoria por parte de la Corte Suprema para terminar exiliado argumentando que no hay garantías en Colombia. Además de bandido, cobarde”.



Por ello, el expresidente del Senado se defendió de las críticas, al asegurar que no dilataba ningún proceso, pues solicitó que la audiencia sea virtual.



Lea aquí: “Me pongo con orgullo la camiseta de Independientes”: Julián Jaramillo tiene aval para aspirar al Concejo de Cali



“Del Río me dice cobarde, que dilato, que no me presento. Le comparto el escrito radicado hoy en la Corte Suprema de Justicia. La ley que nos rige (virtualidad) permite garantizar la práctica de la indagatoria tanto como medio de defensa como de vinculación procesal”, respondió.



En el documento publicado, Char deja constancia que comunicó al magistrado Francisco Javier Farfán, que desde el 14 de abril de 2023 radicó la recusación contra el magistrado investigador al estar en desacuerdo con sus manifestaciones.



Igualmente, manifestó que, desde los Estados Unidos, se presentará a las diligencias de la Corte Suprema de Justicia, debido a su calidad de ciudadano estadounidense.



Lea además: Polémica por posible integración de la medicina ancestral en la reforma a la salud



Cabe recordar que Arturo Char es investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, esto en su presunta participación en el conocido caso de corrupción de ‘La Casa Blanca’ y que también fue condenada la exsenadora Aida Merlano.



Por lo anterior, y tras su llegada desde Venezuela, Merlano está citada para la próxima semana a rendir indagatoria como testigo en la presunta participación del clan Char en la compra de votos a favor de la excongresista y Lilibeth Llinás, cuyo fin era la llegada al Congreso en 2018.



No obstante, el proceso aún no empieza formalmente, debido a que ya son tres veces que se aplaza la diligencia contra Arturo Char en el alto tribunal.