Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, se unió a la campaña de Rodolfo Hernández

Dos de los exprecandidatos presidenciales que tuvo la Coalición de la Esperanza, ya definieron cómo van a votar el próximo 19 de junio en la segunda vuelta presidencial, se trata de Carlos Amaya y Jorge Robledo.



Amaya fue coherente con la posición que había tomado desde la primera vuelta cuando dijo que para esta instancia se iría con el el ingeniero Rodolfo Hernández. Así se precisamente lo ratificó hoy martes en Puerto Carreño, Vichada, en donde acompañó al candidato en su gira por esa ciudad.



Según Amaya, al país lo han tenido en luchas “entre conservadores contra liberales, luego que la guerra o la paz y entre uribismo y santismo. Y hoy quieren que le demos otra vuelta a ese ciclo de fracturas haciéndonos creer que no hay más camino que uribismo o petrismo. Y todo eso mientras los colombianos de acá, de Guainía, de Vaupés, del Amazonas, trabajan de sol a sol sin el más mínimo apoyo estatal y llegan por las noches a sus hogares a oír desde una radio un nuevo episodio de la interminable batalla entre dos bandos políticos. Esa eterna división debe finalizar ya y con el ingeniero Rodolfo tenemos esa posibilidad”.



Amaya también dio a conocer que Hernández tomó en cuenta propuestas suyas con respecto al campo y el medioambiente para enriquecer su programa de gobierno.



Tras el apoyo, el ingeniero Hernández le dijo a Amaya que “Carlos, muchas gracias por su voto, no le voy a fallar a Usted ni a ningún colombiano”.



Entre tanto el senador y jefe del Partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, anunció que votará en blanco por que ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández le identifican. En la noche del lunes su partido dejó en libertad a los electores para la segunda vuelta, se estima que la mayoría estaría con Gustavo Petro.



Por el lado del partido de Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano, se decidió dejar en libertad a sus militantes para la segunda vuelta del 19 de junio y en una declaración indicaron que se “concertó de manera colectiva que sus líderes e integrantes podrán decidir de forma individual su voto de cara a la segunda vuelta presidencial”.



Precisaron que “en consecuencia, la decisión de cada miembro no compromete al movimiento de manera

colectiva y por lo tanto no se hará uso del logo u otros símbolos de Compromiso Ciudadano en manifestaciones de apoyo a alguna de las dos candidaturas o del voto en blanco”.



Al cierre de esta información otros dirigentes de lo que fue la Centro Esperanza, entre ellos Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y Guido Echeverry, se encontraban reunidos para definir a cual de los candidatos presidenciales acompañarán.