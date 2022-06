Se mantiene empate técnico entre Hernández y Petro, revela medición de La FM

Los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro mantienen un cerrado empate técnico, a solo nueve días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.



Así lo evidencia la más reciente medición del tracking presidencial elaborado por la consultora de investigación social y comunicación GAD3 para la Gran Alianza de Medios conformada por RCN Radio, Noticias RCN, La FM y el diario La República entre otros.



Según este estudio, el candidato Rodolfo Hernández registra un 47.8% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se mantiene con el 46.8 %.



Entre tanto, el análisis destacó que el voto en blanco sigue creciendo y se ubica en el 5,4%.



Le puede interesar: Video: Rodolfo Hernández rompe en llanto al recordar a su hija secuestrada por el ELN

De acuerdo con la medición, Rodolfo Hernández sigue liderando la intención de voto en el departamento de Antioquia, así como la zona Centro Oriente, Sur y el Eje Cafetero. Por su parte, Gustavo Petro tiene una amplia mayoría en las regiones Pacífico y Caribe, al igual que en Bogotá.



Con relación a las preferencias por género e inclinación política, los hombres lideran su intención de voto con un 48% por Gustavo Petro, mientras que las mujeres alcanzan el 46%.



Entre tanto, los hombres tienen una intención de 49% por Rodolfo Hernández, mientras que las mujeres alcanzan un 47%.



En ese sentido, el 46.1% de los ciudadanos encuestados indicó que su inclinación de voto está a favor del ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y el 44.4% de las personas tienen su intención de votar por el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.



Finalmente, el 9.5% de los consultados prefirió optar por la opción de No Sabe/No Responde.



Esta es la ficha técnica de la encuesta: