Campaña de Petro no recibió apoyo de todos los representantes de las curules de Paz

No todos los anuncios de adhesiones políticas en campaña presidencial son ciertos, al menos así le pasó éste martes al proyecto del Pacto Histórico que convocó una rueda de prensa para anunciar la adhesión de la bancada de la paz al candidato presidencial Gustavo Petro.



La rueda de prensa, promovida por el senador Roy Barreras, a la que asistió además el aspirante Petro, sólo contó con la asistencia de 9 de los 16 representantes que salieron electos el pasado 13 de marzo para ocupar las curules de la circunscripción especial de paz.

A Petro tan sólo lo apoyan de esa bancada los representantes electos Karen Manrique, William Aljure, Juan Pablo Salazar, John Jairo González, Leonor Palencia, John Freddy Núñez, Diógenes Quintero, James Mosquera y

Orlando Castillo.



No respaldan al aspirante presidencial de la izquierda Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Gerson Lisímaco Montaño Arizal, Jhon Fredi Valencia, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, Juan Carlos Vargas Soler, Haiver Rincón Gutiérrez y Karen Juliana López Salazar.



Al ser preguntado el senador Barreras sobre por qué presentaron como la adhesión de la bancada de la paz y no son todos, señaló que “mi tarea es conversar con todos, estoy en esa tarea, hay decisiones oque se toman después, no hemos terminado nuestra tarea”.

El congresista lamentó que hubo sectores políticos que “le metieron la mano” a la elección de los representantes de las curules de paz, por lo que no llegarían unidos todos al 20 de julio, “muy seguramente estarán en la bancada de la oposición”.



El candidato Petro aseguró que confía en que tengan las mayorías en la Cámara de Representantes, de acuerdo a sus cuentas ya tendrían 90 de los 95 congresistas que necesitan para ser mayoría. Sin embargo sólo se refirió a los 32 representantes que tiene el Pacto Histórico, uno más de Fuerza Ciudadana y los 9 de la bancada de paz.