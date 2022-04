La dura crítica de Fajardo a Ingrid Betancourt por reunión que tendrá con Álvaro Uribe

El candidato presidencial Sergio Fajardo se refirió a las afectaciones que ha tenido la coalición Centro Esperanza debido a las decisiones que ha tomado Ingrid Betancourt respecto a su candidatura y, además, criticó que ella se vaya a reunir con el expresidente Álvaro Uribe.



Fajardo, quien ha reiterado que no hará alianzas con partidos tradicionales para su campaña, aseguró que la decisión de la candidata de Verde oxígeno de retirarse de la unión política de centro no solo afectó a la coalición en las elecciones al Congreso, sino que lo sigue haciendo porque está perjudicando a quienes pretendían apoyarlo.



Al respecto, el exalcalde de Medellín manifestó que una de las afectaciones que más los ha marcado ha sido que quienes recibieron el aval del partido de Betancourt para las elecciones legislativas ahora no puedan hacer campaña con él, esto refiriéndose a Humberto de la Calle.



"Por supuesto. Está clarísimo. Hoy Humberto de la Calle no puede hacer campaña conmigo porque por una regla por un tema jurídico no puede participar. Entonces ha sido dañino sin duda alguna", comentó.



De igual manera, Fajardo habló sobre la reunión que Betancourt tendrá en los próximos días con el expresidente Álvaro Uribe y criticó que se esté hablando de una posible alianza entre ambos, a pesar las críticas que ella hizo a las 'maquinarias' políticas.



"No tiene ningún sentido en términos políticos para nosotros ese tipo de reuniones. Nosotros no la hacemos. Ella puede reunirse con quien quiera y todo el mundo habla de ella", manifestó.



y agregó que "entonces usted no se puede unir este momento con los significan la continuidad de un modelo de desarrollo que se agotó, y que no tiene las propuestas que el país necesita".

Estratega de Obama y Santos se une a Fajardo

El estratega Teddy Goff, quien asesoró las campañas presidenciales de Brack Obama y Juan Manuel Santos, se unirá ahora a Sergio Fajardo.



Goff, quien es cofundador de una empresa de marketing, buscará fortalecer la estrategia de comunicaciones de la campaña, así como la organización de los quipos que ha conformado Fajardo para 'la remontada' que está liderando en las regiones.