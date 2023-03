"Cali se jodió con este mal Alcalde": Vea el video de las 'confesiones' políticas de Rodrigo Guerrero

“Cali se jodió en el momento en que se escogió este mal Alcalde, así de sencillo”, así lo asegura, en alusión a Jorge Iván Ospina, el médico Rodrigo Guerrero, quien ha gobernado la capital del Valle del Cauca en dos ocasiones.



En entrevista con el subdirector de Información del diario El País, Diego Martínez Lloreda, el exmandatario caleño agrega con contundencia que “en esa mala escogencia hay responsabilidad de todos, porque a los alcaldes los eligen otros”.



Y recuerda que el empresario vallecaucano Manuel Carvajal Sinisterra sostenía que no podía haber una empresa sana en un medio social y precisa que “un corolario que se desprende de lo que pregonaba Manuel es que no puede haber una ciudad sana en un medio político enfermo. Eso significa que los empresarios tienen que meterse en serio en la política. No es cuestión de girarle $20 millones a Clementina y $20 millones al ‘ciego’ Murgueitio, para quedar bien con todo el mundo”.



Sobre este punto, Rodrigo Guerrero, uno de los personajes más influyentes de la capital del Valle del Cauca en los últimos 50 años, dice que los empresarios de la ciudad han perdido “miles de millones” por este mal Gobierno Municipal. E insiste en que “los empresarios tienen que entender que, como decía Álvaro Gómez, si uno no hace la política, se la hacen. No es cuestión de trabajar la víspera de elecciones, hay que escoger candidatos buenos, formarlos, brindarles becas para que se preparen en las mejores universidades, empezar a formar una clase política, porque no la hay”.



En su opinión, “esto se ha vuelto un feudo de cuatro que se hacen reelegir y se meten allí y entonces reparten puestos en el Gobierno y en las Empresas Municipales, y con esas maquinarias se vuelven a hacer elegir. Eso hay que cambiarlo y se hace formando gente. Hay gente muy buena, aspirantes veo por todos lados, a los buenos hay que apoyarlos, darles oportunidades, que se fogueen, vincularlos a la Administración, hacer ese esfuerzo porque si no, dentro de cuatro años vuelve otra vez la misma historia”.



De igual forma, quien además de Alcalde y Concejal de la ciudad también fue director del Hospital Universitario del Valle y rector de la Universidad del Valle, ante la pregunta de por qué un médico apasionado por la epidemiología terminó metido en la política, afirma: “Porque descubrí que la labor de los médicos y de los políticos es muy similar: los médicos curan las enfermedades individuales, un político puede sanar las enfermedades colectivas”.



Vea la entrevista completa, en la que Rodrigo Guerrero también da sus opiniones sobre otros aspectos de la vida política local y nacional, tales como el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso de la República, en el siguiente enlace: