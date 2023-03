¿Dilian Francisca Toro será candidata a la Alcaldía de Cali? Vea el video de sus 'confesiones' políticas

“Mucha gente me dice que para la Alcaldía de Cali, otros que para la Gobernación”, responde Dilian Francisca Toro, ‘la Baronesa’ de la política en el Valle del Cauca, cuando se le pregunta si va a ser candidata en las elecciones territoriales de octubre próximo.



La hoy presidenta del Partido de la U reconoce que está pensando en esa posibilidad, pero asegura que todavía no ha tomado una decisión. Sin embargo, pese a que ya ocupó esa dignidad, se inclinaría más por volver a dirigir los destinos del Departamento que por intentar convertirse en la sucesora en el cargo de Jorge Iván Ospina.



“Si me decido, sería a la Gobernación. Por allá en mayo o junio estaremos definiendo, pero no voy a dejar el Partido de la U, haría las dos cosas al tiempo”, dice la política más influyente del Valle del Cauca.



Y al insistirle en si no le gustaría ser alcaldesa de Cali, Dilian Francisca responde que “sería un reto súper chévere, pero soy pueblerina. Yo he dicho: ‘quiero terminar mi carrera siendo alcaldesa de Guacarí’. Me parecería chévere, con toda la experiencia, volver a ayudar a mi municipio. La experiencia más bonita que uno tiene, creo, es ser alcalde de su pueblo”.



Pero en diálogo con el director de Información de El País, Diego Martínez Lloreda, quien fuera Mandataria seccional en el período 2016-2020 también contestó a los rumores que insisten en que ella sigue mandando en el Palacio de San Francisco, luego de que en ese cargo la sucediera en enero de 2020 su “amiga” Clara Luz Roldán, elegida por el Movimiento Nueva Generación, que lidera Toro desde hace varios años dentro del Partido de la U.



“Yo he ido una vez a la Gobernación desde que está Clara Luz (Roldán), y eso porque el Superintendente de Salud me invitó a una reunión... Más que cualquier cosa, con Clara somos amigas, como hermanas, pero realmente yo no me meto en las administraciones de nadie”, asegura Dilian Francisca Toro.



De igual forma, la actual presidenta de la U se refirió a las versiones que aseguran que ella es quien maneja los hijos de la Salud en el Valle del Cauca.

“La única vez que tuve bastante injerencia en la salud del Valle fue cuando fui Gobernadora, lógicamente. Me tocó salvar el Hospital Universitario, habían cerrado el hospital de Cartago y el de Tuluá estaba acabado. El Hospital Isaías Duarte Cancino, de Cali, estaba acabado, pero hoy hay una buena gerente y lo ha ido sacando adelante”, dice.



Y agrega: “A mí me tocó ese trabajo, me tocó muy duro, porque había muchos problemas en los hospitales públicos, y lo que hicimos fue ayudar a los hospitales a que pudieran darle mejor servicio a la gente”.



Vea toda la entrevista con Dilian Francisca Toro, quien por estos días ha cobrado protagonismo nacional al convertirse en la abanderada de la ‘contrarreforma’ al sistema de salud vigente en Colombia que han planteado los partidos de la U, Liberal y Conservador, aquí.