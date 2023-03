Crecen las voces cercanas al gobierno Petro que rechazan la reforma política

Continúan las críticas a la reforma política que avanza lento y con dificultad en su trámite y discusión en el Congreso de la República, y es que a las críticas se han sumado hasta voces cercanas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Recientemente el senador Humberto de la Calle aseguró que debido a la dificultad que ha tenido en su trámite, la reforma política debería hundirse en el legislativo.



Le puede interesar: Nuevas marchas y acciones en refinerías contra la reforma de pensiones en Francia



“Se ha degradado tanto la llamada reforma política que es mejor hundirla”, expresó de La Calle en su cuenta de Twitter.



Uno de los principales aliados del Gobierno, el exsenador Gustavo Bolívar aseguró: “Si ya no hay listas cerradas, ni paridad de género, ni financiación 100% Estatal, pero sigue el transfuguismo y aparece el mico de la puerta giratoria legislativo-ejecutivo y la reelección automática de los actuales congresistas, la reforma política ya no tiene razón de ser. El Gobierno debe retirarla o nos traerá desgaste y desprestigio”.



La representante a la Cámara Katherine Miranda expresó: “Hago un llamado a la sensatez y a su espíritu demócrata, el cambio no es perpetuándose en el poder. Si no retiran esos micos, desde ya anuncio mi oposición FÉRREA a esta reforma política. ¡Conmigo no cuenten! No es posible que esta reforma política traiga consigo que los congresistas puedan ser ministros y cuando se aburran retornen nuevamente a su curul en el Congreso”.



La senadora Angélica Lozano afirmó: “El mega orangután es legislar para sí mismo y beneficio del mismo congresista: levantar inhabilidades y permitir renunciar en julio y al otro día inscribirse como candidato en elecciones locales y puerta giratoria a ministerio y volver al congreso. Falta una limonadita de mango”.



También, el exsenador Jorge Enrique Robledo afirmó: "Desvergonzada la reforma política del gobierno de Gustavo Petro calculada para comprarse a los actuales congresistas, asegurándoles reelegirse en 2026 y permitiéndoles saltar a ministros y volver a congresistas. Cambio sí, pero para peor, para perpetuar al petrismo en el poder".