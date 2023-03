A qué se refiere Dilian Francisca Toro al decir que el alcalde Ospina "no fue capaz, no pudo"

Jorge Iván Ospina, como alcalde de Cali, no pudo darle un buen manejo al estallido social que se registró en la ciudad en el 2021.



Así lo asegura la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, quien es contundente al decir “no fue capaz, no pudo”. Es más, al rememorar en esta capital a raíz del Paro Nacional que se inició el 28 de abril de ese año y que se extendió durante aproximadamente dos meses, agrega: “Yo lo vi, incluso, muy angustiado”.



Le puede interesar: ¿Dilian Francisca Toro será candidata a la Alcaldía de Cali? Vea el video de sus 'confesiones'



Y continúa, refiriéndose al Mandatario caleño con respecto a ese episodio: “No pudo lograr que esa situación se pudiera controlar cómo se debía. Claro, yo también estoy de acuerdo con el diálogo, pero hay veces en las que el diálogo no es el único camino apropiado. Hay que poner también autoridad y orden. Creo que a la ciudad le falta eso, autoridad y orden”.



Sin embargo, la actual presidenta del Partido de la U reconoció que todos los gobernantes regionales que asumieron sus cargos en enero del 2020 han tenido que enfrentarse a situaciones difíciles.



“Todos sabemos los problemas que han tenido estos alcaldes y gobernadores. Han sufrido mucho por la pandemia y aquí, en el Valle del Cauca, por el Paro Nacional. Yo creo que el paro fue peor que la pandemia, generó muchos más problemas sociales y de resentimiento”, aseguró Dilian Francisca Toro en entrevista con el director de Información del diario El País, Diego Martínez Lloreda.



Lea aquí: Crecen las voces cercanas al gobierno Petro que rechazan la reforma política



En dicho diálogo, la exmandataria seccional también se refirió a la posibilidad de que sea una mujer quién asuma las riendas de la capital del Valle del Cauca durante los próximos cuatro años, dado que en la actualidad hay siete féminas que están aspirando a ocupar la posición que hoy ostenta Jorge Iván Ospina.



“Claro. ¿Por qué no? Las mujeres siempre lo hacemos bien. A mí me parece muy bien que las mujeres se postulen para los más altos cargos. No es que seamos mejores que los hombres, por supuesto que no, pero somos más responsables, comprometidas”, señaló con respecto a esa opción quien gobernó al Valle del Cauca en el periodo 2016-2020.



Y añadió: “La responsabilidad de gobernar es como la responsabilidad en la casa, donde la responsabilidad es de la mamá. Generalmente ella es la que ve qué tiene el hijo, qué le falta, si llegó tarde. Aunque hay papás muy responsables, realmente la mamá es la que organiza hasta la plata para gastar en la casa, es la que distribuye. Además, cuando hay un conflicto, la mujer tiene una mirada distinta para resolverlo y ahora estamos en un tiempo de muchos conflictos”.



Lea además: Las alarmas y propuestas que Álvaro Uribe planteó sobre la reforma laboral del Gobierno



Vea la entrevista completa en la que la actual presidenta del Partido de la U también se refiere a su posible candidatura para las elecciones regionales que se realizarán el próximo 29 de octubre y al papel que ella ha jugado en la definición de la llamada contrarreforma a la salud liderada por su colectividad, el liberalismo y los conservadores en este enlace: https://youtu.be/NmDMWY8uHq8