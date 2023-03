Las alarmas y propuestas que Álvaro Uribe planteó sobre la reforma laboral del Gobierno

El expresidente Álvaro Uribe compartió este sábado catorce alarmas y propuestas frente a la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Esto porque, según dijo, en sus redes sociales, el proyecto radicado en el Congreso "será dañino para los trabajadores y para los empresarios".



En el documento compartido por Uribe en su cuenta de Twitter, el líder del Centro Democrático, además, entregó detalles sobre el Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad que él propone debería implementarse en el país.



Al respecto, el líder del Centro Democrático manifestó que su idea disminuye los impuestos para las compañías que ofrecen empleo, lo cual sería beneficioso para tanto los empleadores como para los trabajadores porque podría haber una "mejor remuneración" para estos últimos.



Lea además: Uribe lanzó alertas sobre reforma laboral del Gobierno; Petro estuvo de acuerdo con algunas



​En cuanto a sus críticas a la reforma laboral que el Gobierno Nacional radicó este jueves ante el Congreso, Uribe aseguró que "esta reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrara. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones. Crea un aumento superior al 30% en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78% de los trabajadores colombianos".



Uribe también comparó la reforma con lo que pasa en Argentina y Venezuela en tema laboral. “Esta reforma nos pone en la situación de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza. Nos pone en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y lo trabajadores se ofrecen por la comida. Solamente el 34% tiene una ocupación, porcentaje que sería más grave de no ser por 6 millones de venezolanos que han salido del país”, indicó.



Lea también: ¿En dónde se sintió? Doble temblor sacudió el centro del país en la madrugada de este sábado



Otros cuestionamientos al proyecto de ley, según Uribe es que “destruye el Contrato Sindical, que es gran camino de solidaridad por permitir que los trabajadores, a través de su organización, contraten con la empresa”.



Considera además que “esta reforma laboral, en conjunto con la tributaria, obstaculizan la posibilidad de cobrar una cotización adicional en salud para mejorar las condiciones laborales del sector, y en pensiones para garantizar más equidad en la jubilación de los colombianos de ingresos medios”.



Lea también: Lluvia de críticas a Petro por intención de cambiar Acuerdo de Paz logrado con las Farc



Plantea que “en lugar de más rigideces para el trabajo nocturno, de mayores costos para la desvinculación, de desconocer la necesidad de trabajos estacionales o temporales, en lugar de esta reforma, el país debería pensar en la alternativa de un acuerdo quinquenal de aumento salarial y de productividad”.



Finalmente dijo que “una reforma como esta que se propone, difícilmente habrá quien se atreva a desmontarla en el futuro, a pesar de que solamente podrá beneficiar, en el largo plazo, a un grupo pequeño de trabajadores de empresas de grandes capitales y de transnacionales. En un país cuyas normas generan pánico a los generadores de empleo, la suerte de los trabajadores y de los nuevos emprendedores queda reducida a buscar espacios en el extranjero”.



Reforma Laboral será dañina para los trabajadores y para los empresarios.



Proponemos como alternativa que se promueva un Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad sin complicar más las normas laborales. pic.twitter.com/9sT6R7oe2K — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2023