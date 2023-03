Incompleto. Romántico. Esos fueron algunos de los términos que el presidente Gustavo Petro utilizó en Medellín el pasado jueves para referirse al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc.



Y luego agregó: “Hay una instancia creada en ese mismo Acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana, no de un Acuerdo con un grupo”.



“¿Qué no se introdujo?”, preguntó y contestó: “No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional, a mí me parece que tenemos que discutirlo”.



Pero no fue sino que el Mandatario terminara su intervención en la Asamblea General de Afiliados de Proantioquia para que le empezaran a llover críticas desde muchos sectores.



Es que, entre otras cosas, el Presidente también aseguró en Medellín que “cuando uno estudia el Acuerdo al que llegaron, el Acuerdo Final, allí sí uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada. ¿Qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Ese ejercicio nos daría una sociedad rural. Yo le llamaría un romanticismo, una sociedad rural”.



De igual forma, Gustavo Petro dijo: “No está escrito en los Acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, por lo menos en lo que estudiamos nosotros, puedo equivocarme, no está escrita la palabra industrialización”, dejando en claro, eso sí, que su Gobierno cumplirá lo pactado en La Habana entre los negociadores del Estado colombiano y los voceros de la extinta guerrilla.



“Muchos creemos que el Acuerdo con las Farc abrió una hoja de ruta para transformaciones en busca de una paz firme. Ahora reaparece el pasado. El Acuerdo no es una paz pequeña. Se truncó su aplicación. Es hora de retomarlo con vigor”, escribió en Twitter el exjefe negociador por el Estado en La Habana Humberto de la Calle.



Y añadió: “La Habana es equidad rural, reforma política, participación ciudadana. También gobernanza desde las comunidades. Horizonte amplio. ¿Qué nos ganamos los defensores de la paz aceptando que fue cosa de rábulas y que ahora sí llega la redención?”.



De su lado, el politólogo Fernando Posada dice que Petro pregunta “por qué el Acuerdo no habla de educación o modelo económico. Y la respuesta está en la misma pregunta: porque es un Acuerdo de Paz y no una Constitución. Se abordan temas concretos para terminar un conflicto. Entre más concreto, más posible llegar a acuerdos”.



A su vez, Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior durante los diálogos en Cuba, dijo que “negociar el modelo económico urbano con una guerrilla anacrónica y rural como las Farc era un error. Por eso nunca abrimos esa puerta en el Gobierno Santos. Lo que sí negociamos fue la reforma rural integral. Cumplir Acuerdo con las Farc es el primer paso a la Paz Total”.



De igual forma, Juan Fernando Cristo, quien también estuvo como negociador en Cuba, afirmó que “de las negociaciones con las Farc siempre se afirmó, y en eso tiene razón el presidente Petro, que el modelo económico del país no tenía por qué negociarse en una mesa con un grupo alzado en armas”.



Y añadió que “el presidente (Iván) Duque durante cuatro años no quiso implementar el Acuerdo. El presidente Petro tiene voluntad y compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, pero le ha faltado es organización”.



Según él, al actual Mandatario “le han informado mal sobre los alcances del Acuerdo” y es necesario un liderato por parte suya para que se cumpla el proceso de paz y se transforme el campo colombiano.