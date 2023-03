Exesposa de Petro reveló secretos inéditos de su relación con el Presidente y sus dos hijos

¿Se considera o no de la familia presidencial, por qué sigue apoyando al presidente Gustavo Petro, qué piensa del escándalo de Nicolás Petro? fueron algunas de las incógnitas que la exesposa del mandatario colombiano, Mary Luz Herrán, respondió al ser cuestionada sobre su vida y su relación con él.



Mary Luz, quien es la mamá de Andrés y Andrea Petro, hace un par de días decidió aclarar en redes sociales que no es la mamá de Nicolás Petro, esto debido porque, al parecer, habría recibido señalamientos en su contra por las acusaciones de corrupción que enfrenta el hijo mayor del Presidente.



De hecho el pasado 12 de marzo Mary Luz, quien también fue guerrillera del M-19, se refirió a la polémica que desató el Presidente al revelar que él no había estado presente durante la crianza de Nicolás. "Andrea y Andrés Gustavo Petro, que vivieron con su padre hasta sus 10 y 9 años, cada uno ha forjado su vida en el extranjero. Ella economista y el psicólogo con posgrados", dijo Herrán.

Nicolás Petro no es mi hijo. Lo son Andrea y Andrés Gustavo Petro que vivieron con su padre hasta sus 10 y 9 años. Con nuestros nombres de guerra son el fruto de la Paz. Cada uno ha forjado su vida en el extranjero. Ella economista y el psicólogo con posgrados. Los amo y apoyo — Mary Luz Herrán Cárdenas (@maryluzherran) March 12, 2023



Y, aunque en ese momento no se pronunció más sobre Petro y las polémicas que estaban rodeándolo, este viernes Mary Luz le concedió una entrevista a Blu Radio en la que sí se refirió no solo a la controversia por las acusaciones en contra del hijo mayor del Presidente, sino que también reveló detalles de su vida junto con el mandatario que, hasta ahora, eran poco conocidos.

Con relación al porqué publicó el mensaje aclarando quiénes eran sus hijos, Mary Luz detalló que lo hizo "para hacer claridad de mi maternidad, solamente va con mis hijos Andrea y Andrés. A él lo conocí ya cuando era un poquito más grande. No soy la mamá de Nicolás y la gente me escribía y me mandaba mensajes ‘que su hijo, que su hijo’, por eso fue que hice el trino, haciendo la claridad de que mis hijos son solo ellos dos, Andrea y Andrés".



La mujer, quien en redes sociales se describe como Coordinadora de la Red Nacional nodos de la Colombia Profunda en la Colombia Humana, contó que los nombres de sus dos hijos con Petro eran los alias con los que ella y el ahora Presidente eran reconocidos en el interior de la guerrilla del M-19, en la que ambos compartieron tiempo juntos.



Además, mencionó que, a diferencia de Nicolás, sus hijos Andrés y Andrea sí compartieron su niñez con el mandatario. "Cuando salgo de la guerrilla, cuando salgo de la cárcel, es que yo quedo embarazada, por eso es que nuestros hijos se llaman Andrea y Andrés, porque eran nuestros alias en la guerrilla y él sí pudo, y pudimos, y pude contar con él como padre para mis hijos", indicó.



Al respecto, explicó que Petro no se alejó de su hijo mayor porque así lo hubiese querido, sino porque era la decisión correcta para ambos en el momento. "Gustavo Petro no pudo criar a su hijo porque estábamos en la guerra y en la clandestinidad. La gran irresponsabilidad hubiese sido haber estado con su hijo porque lo ponía en riesgo", comentó.



Mary Luz, de igual manera, detalló que Petro siempre estuvo pendiente de su hijo mayor y que, a pesar de estar en la clandestinidad, mantenía comunicándose con Nicolás. Con relación a Andrés y Andrea, quienes viven en el exterior, la mujer indicó que ellos sí tuvieron la posibilidad de convivir con su papá hasta sus 10 y 9 años.



"En la clandestinidad uno no puede tener familia y por eso Gustavo no pudo gozar de tener esa paternidad con su hijo Nicolás; ellos nunca cortaron los lazos, siempre se comunicaban, Gustavo siempre estuvo muy pendiente de Nicolás, sólo que no pudo estar al lado de él permanentemente, lo que sí pudo hacer con mis hijos", dijo a Blu Radio.



En medio de la entrevista, Mary Luz fue cuestionada sobre el porqué continúa apoyando la carrera política de el Presidente, a lo que ella respondió que "lo estoy apoyando no solo por ser el padre de mis hijos, sino porque sé quién es Gustavo Petro como político, porque lo conocí en la guerra".



La mujer, además, volvió a referirse a las investigaciones que enfrenta Nicolás Petro por presuntamente haber recibido dineros de dudosa procedencia para la campaña presidencial de su papá. Frente a ello, Mary Luz fue enfática en que "se supone que ya siendo Gustavo el Presidente, la familia debe saber qué puede y qué no puede hacer. Él a nadie le ha dicho haga o deje de hacer, cada uno es responsable del comportamiento que debe asumir".



Finalmente, Mary Luz fue enfática en que, aunque sí tiene un lazo familiar con el Mandatario colombiano por los hijos y nietos que tienen en común, "no creo ni considero que yo sea de la familia presidencial. Tengo dos hijos y dos nietas con Gustavo Petro, pero no pertenezco a ese esquema".