¿Cuánto ofrecen? la millonaria recompensa por información para ubicar a los 'más buscados' en Cali

Hasta $1000 millones de recompensa están ofreciendo las autoridades locales por información que les permita a ubicar no solo a las personas que hacen parte del cartel de los más buscados, sino también a los 'motoatracadores' que tienen azotada la seguridad en Cali.



De acuerdo con lo detallado por el comandante de la Policía de Cali, el general Daniel Gualdrón, aunque las autoridades ya tienen identificadas a las personas que más incurren en delitos como homicidio, hurto y tráfico de drogas, están solicitando la ayuda de los caleños para lograr ubicar a estos delincuentes.



Al respecto, el Comandante manifestó que esperan que con la recompensa que están ofreciendo puedan dar con el paradero de aquellas personas que conforman los carteles de los más buscados, quienes una vez sean ubicados y capturados serán presentados ante las autoridades competentes para que respondan por homicidios, hurtos y actividades de microtráfico en Cali, Yumbo, Jamundí y Candelaria.



"Hemos lanzados unos carteles y volantes para que los ciudadanos no nos ayuden a identificar, porque ya están identificados, sino a ubicarlos para poder capturarlos", comentó el general Gualdrón.



Con relación a los 'motoatracadores', quienes han redoblado su accionar delictivo para despojar a las personas de sus pertenencias, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, explicó que para ubicar a estas personas necesitan especial ayuda de la ciudadanía porque muchos de estos delincuentes no han sido identificados.



"Estamos ofreciendo una recompensa nutrida por información que nos permita ubicar a estas personas que han cometido delitos y han afectado la seguridad ciudadana. Hasta $1000 millones de recompensa por información que nos permita encontrar a estos bandidos", dijo Dranguet.



¿Cómo brindar información a las autoridades?

Si una persona tiene información sobre los delincuentes que están siendo buscados y desea brindar información al respecto, las autoridades han habilitado varios canales de información por medio de los cuales se garantiza confidencialidad.



Estos son los canales de comunicación dispuestos:





Celular 3213945156

Línea de emergencia 123

Red de Cooperantes 156