Boric cumple un año con duro revés tributario y repunte en las encuestas

Gabriel Boric cumple un año al frente del gobierno de Chile, con un duro revés en el Congreso tras el rechazo a su reforma tributaria, pero consolidando un repunte en las encuestas tras un periodo inicial que arrancó con varios tropiezos.



A las puertas del primer aniversario, cuando festejaba mejores cifras de inflación, Boric recibió un duro golpe: la Cámara de Diputados rechazó en general la reforma tributaria que buscaba financiar su ambicioso plan de reformas sociales.



Pilar de su programa, la reforma buscaba recaudar el equivalente a 3,6 puntos adicionales del PIB, con nuevos tributos a la minería y las personas de mayores ingresos.



"Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están", fustigó el mandatario la noche del miércoles.



Ahora debe reponerse del golpe tal como lo hizo a los seis meses de llegar al poder, cuando enfrentó el rechazo a una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1990-1973), proyecto con el que el gobierno se había comprometido.



"Quiero invitar a que esta fractura no nos domine y a que la superemos. Quiero que sepan que ocuparé todo mi liderazgo y pondré a todo nuestro Gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma", agregó Boric luego del voto en Diputados.



Tras un arranque marcado por la expectativa de su instalación, errores ingenuos y la inexperiencia de una nueva generación política surgida de las marchas estudiantiles de la década pasada, Boric se enfocó en hacer frente a las turbulencias económicas, los problemas de seguridad ciudadana y una migración con escaso control, así como manejarse con una minoría oficialista en el Parlamento.



Recuperación en las encuestas

Como resultado, logró aumentar su popularidad. Dos encuestas muestran una mejoría en la aprobación presidencial: 35% según Cadem, la mejor cifra desde septiembre pasado; y 39%, según Criteria, el mejor nivel desde que Boric asumió, que refleja el apoyo a su reacción ante la catástrofe de los incendios forestales, mejores resultados en seguridad y alentadoras cifras económicas.



"Contrariamente a lo que se esperaba, con Boric se ha recuperado la majestad del Estado. Se observa en el manejo de la economía. Se ha logrado establecer una disciplina fiscal que no se recuerda desde hace 12 años y por lo tanto los resultados son muy positivos", destaca a la AFP el sociólogo y analista político Eugenio Tironi.



Pese a la resistencia tradicional de la izquierda, Boric ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas, en el sur y en el norte, para encarar temas de migración irregular, delincuencia y las acciones violentas de grupos mapuche.



Determinantes son dos de los puntales del gabinete: Carolina Tohá (57), ministra del Interior, que entró luego de la remodelación del gobierno tras rechazo al proyecto de Constitución; y Mario Marcel (63), titular de la cartera de Hacienda.



Ambos son parte de una generación política mayor a la de Boric, e integran el llamado socialismo democrático, no el Frente Amplio del gobernante.



"Sin duda el presidente ha tenido grandes aprendizajes y eso se manifiesta en quiénes son hoy parte de su comité político, quiénes son los que gobiernan con él (...). Pero los golpes que ha recibido el gobierno, como el plebiscito de septiembre, los errores, las desprolijidades que ha cometido, generan la duda de cuánto realmente ha aprendido", asegura Magdalena Vergara, directora del centro de estudios conservador Idea País.



En terreno

La crisis de los incendios forestales +que consumieron 439.000 hectáreas y dejaron 26 muertos, significó un nuevo desafío para Boric.



Optó por una rápida declaración de estado de catástrofe, el despliegue permanente de los ministros en la zona afectada, la suspensión de las vacaciones del presidente y su presencia en terreno.



Boric también impuso el realismo y dejó que el Congreso ratificara el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTTP), al que se opuso cuando era diputado.



En política exterior, no ha temido que lo tilden de "izquierda cobarde", como le dijo el venezolano Nicolás Maduro, tras acusar directamente al nicaragüense Daniel Ortega de "dictador".



"El tema generacional puede ser pertinente para explicar las distintas posturas entre Boric y sus contrapartes en la izquierda latinoamericana. En general, los millienials no portan el bagaje ideológico de líderes más tradicionales de la izquierda", dijo Michael Shifter, ex presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington.