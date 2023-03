“Nos procesan porque no disparamos": Petro sobre omisión en secuestro de policías en Caquetá

Desde Quibdó, Chocó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó a quienes, según el mandatario, les gusta ver al Ejército Nacional accionar sus armas en contra de la población.



“Aquí hay una sociedad que quisiera, una parte minoritaria menos mal ahora, que nosotros usáramos el Ejército para disparar los fusiles sobre campesinos y civiles”, expresó el mandatario.



Las declaraciones del Presidente se dan después de que la Procuraduría General tomara la decisión de abrir indagación preliminar a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, por la presunta omisión en el ataque ocurrido en San Vicente del Caguán, Caquetá, y que involucra a campesinos de esa zona del país.



Además, recientemente fue el mismo presidente el que dio a conocer que dio la orden de no accionar las armas en ese conflicto.



“La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las Fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos sólo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás”, afirmó el presidente en su cuenta de Twitter.



En medio del evento, el presidente además se refirió a los hechos que se registraron a comienzos de los años 2000 en la cárcel La Modelo en donde se presentaron diferentes conflictos y registraron muertos.



“Y nos critican, nos juzgan y nos procesan porque no disparamos, lo que querían era como ocurrió en una penitenciaria de Colombia, La Modelo, una masacre, eso les gusta, lo aplauden”, expresó el mandatario.



Y reiteró Petro: “Los autores de ese delito, intelectuales, tenían el poder, en una penitenciaria llevaron la muerte, nosotros queremos llevar la libertad, ese es el camino”.



Frente al narcotráfico, el mandatario aseguró que siempre se ha juzgado a los campesinos que cultivan la hoja de coca, pero no a quienes realmente pueden llegar a verse beneficiados de esa actividad ilícita.



“¿El campesino cultivador de hoja de coca tiene que estar preso? Mientras el narcotráfico se abraza con el senador y camina por el Palacio de Nariño, nosotros decimos que no”, afirmó Petro.



Y concluyó el presidente: “A quién se le ocurre decir que estamos beneficiando el narcotraficante porque el campesino sale de la cárcel, hay a quien se le ocurre, y a ese que se le ocurre tiene poder, les gusta ver a los campesinos presos, a los jóvenes fusilados inocentemente”.