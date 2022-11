Aplazan debate de moción de censura contra MinMinas que se iba a realizar este miércoles

Por cuenta de la apretada agenda que tiene actualmente la Cámara de Representantes, el debate de moción de censura que estaba programado para este miércoles 23 de noviembre contra la ministra de Minas, Irene Vélez, tuvo que ser cancelado.



Según se indicó, por estos días varias comisiones de la Cámara tienen que enfocarse en la aprobación de diferentes iniciativas del Gobierno, como la reforma política, el Código Electoral y la partida presupuestal de regalías, por lo cual se aseguró que la oposición había acordado con el Gobierno aplazar, para la próxima semana, el desarrollo de dicho debate.



Sin embargo, el representante Juan Espinal, citante del debate, indicó que ni a él ni a su bancada del Centro Democrático se les habló de la decisión de aplazar la moción contra la ministra Vélez.



La representante a la Cámara Erika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, también manifestó que no se les consultó la decisión de aplazar la audiencia. "No se me consultó, ni a la mesa directiva, igual no estaba de acuerdo con aplazar una audiencia tan importante, un juicio tan importante contra una ministra que viene generando un caos y preocupación en la ciudadanía", comentó.



Por parte de los partidos de Gobierno, el representante Alejandro Toro explicó que desde su bancada esperan que la Ministra de Minas continúe en el cargo luego del debate que quedó aplazado para la próxima semana.



“Este es un Gobierno del cambio, que tiene reformas de cambio, tenemos unas reforma que adelantar en comisiones primeras, pero continuamos muy pendientes de lo que será el debate de moción, dijo el Representante por el Pacto Histórico.



Cabe recordar que la petición de moción, que es la primera contra uno de los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, tuvo el respaldo de cerca de treinta congresistas, en especial de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, el primero en oposición y el segundo en independencia crítica al mandatario.