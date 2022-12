Análisis: ¿Por qué no paran los encontronazos entre el Gobierno Petro y el Partido Verde? 

“Creo que la pelea, más que política o por temas de agenda, es una pataleta de niño chiquito del Partido Verde, que simplemente está buscando que el Gobierno le pare bolas y cumpla con los acuerdos burocráticos”.



Así analiza el politólogo Alejandro Echeverry Gómez la discusión pública que se viene registrando desde la semana pasada entre el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de esa colectividad, perteneciente a la coalición oficialista.



Agrega que el Jefe de Estado “ha sido muy lento en la conformación de toda la estructura de poder en términos de los cargos y el Partido Verde lo que está exigiendo es que le den juego en esa torta burocrática”.



Lo cierto es que durante el debate de la reforma política y especialmente de su conciliación fue evidente que varios senadores y representantes a la Cámara se apartaran del articulado propuesto desde el Ejecutivo e hicieron que la discusión se prolongara más.



Incluso, el pasado jueves la plenaria de la Cámara tuvo que dedicar casi seis horas a resolver más de 400 impedimentos presentados por varios congresistas que querían salvar su responsabilidad legal frente a lo decidido por el Congreso, después de que las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao alertaran sobre un “mico” que los llevaría a legislar en beneficio propio.



Y aunque al final la ‘aplanadora’ parlamentaria del Gobierno aprobó en su primera vuelta la polémica reforma, algunos sectores de la Alianza Verde alcanzaron a anunciar que promoverían que el partido se declarara en independencia frente al Ejecutivo.



De su lado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que lideraría reuniones con los distintos partidos políticos a fin de deliberar sobre los aspectos del acto legislativo que han generado controversia, a fin de garantizar su aprobación el próximo año.



Pero ayer las diferencias entre los ‘verdes’ y el Gobierno Nacional se avivaron por cuenta de una fallida cita que, según los primeros, se había convenido para la mañana de ayer.



“En mi agenda a las diez de la mañana no tengo esa reunión que usted menciona, sino una reunión con la ANI para estudiar los temas de infraestructura férrea en Colombia”, escribió el presidente Petro en Twitter como respuesta a un trino que aseguraba que el encuentro estaba pactado para esa hora, pero que fue cancelado el domingo en la noche.



“Muchos congresistas ya habían comprado pasajes, otros ya estaban en Bogotá. Esto no ayudará en esas relaciones. Hay quienes quieren romper con el Gobierno”, agregó Jorge Espinosa, periodista de Caracol Radio.



Y a ese trino respondió igualmente el ministro Prada: “Para claridad: El 15 de diciembre le comuniqué a la vicepresidenta de la Cámara, Olga Lucía Velásquez, que por motivos de agenda no era posible realizar la reunión con la bancada verde hoy y así lo informó al presidente del partido Carlos Ramón González, a quien le reconfirmé ayer. No hubo desplante”.



Sin embargo, otra versión se escuchó desde la Alianza Verde. “La reunión estaba confirmada y en efecto fue aplazada. Es desconcertante que en el Gobierno del cambio se vea la crítica como algo que se debe cancelar y silenciar. Nunca imaginé que actuaríamos como los uribistas: ‘o estás conmigo o estás contra mí’”, escribió la representante Juvinao.



A su vez, el presidente del Senado, Roy Barreras, también terció en el debate: “No es la cancelación de la reunión la que enfría relaciones con los compañeros Verdes. Es la actitud casi opositora de la mayoría de Verdes frente a las reformas la que debilita la relación con el Ejecutivo y cancela la reunión. Algunos líderes verdes aún no asumen que son Gobierno”.



Ante lo cual Juvinao replicó: “No puede ser que se abrace y reciba a quienes en una lógica extorsiva piden puestos para apoyar el cambio, mientras que a quienes cuidamos tal proceso desde nuestras convicciones, con el único interés de proteger la democracia, se nos margina. Así no es, senador Roy Barreras”.



Por el contrario, su copartidaria Katherine Miranda esta vez se mostró más conciliadora: “Ya habrá una nueva reunión con el presidente Petro, en donde podamos discutir personalmente los puntos que consideramos atentan contra la democracia. Somos Gobierno y nuestras críticas sanas buscan mejorar el trabajo del Ejecutivo. Estamos atentos a una nueva fecha”.



Lo cierto es que otros politólogos coinciden con la lectura que Echeverry Gómez hace entorno a la polémica.



“Posiblemente no estén de acuerdo con la participación del Partido Verde en el Gobierno y es probable que no se sientan bien tratados”, sostuvo el analista Ancizar Marrroquín, quien añadió que “los ‘verdes’ se quieren proteger de las críticas al Gobierno actual, manifestando algunos desacuerdos para que no los meten en un solo saco”.



En su opinión, “estamos cerca del inicio de las elecciones regionales y ellos necesitan hacerse notar y convertirse en alternativa real en la selección de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados”. Sin embargo, a pesar de lo anterior fue enfático en que no se ve cercano el retiro de Alianza Verde de la coalición de Gobierno.



“Creo que una razón fundamental para explicar esta confrontación tiene que ver con que el Gobierno de Petro en realidad no le ha dado suficiente cuota burocrática al Partido Verde”, plantea igualmente el politólogo Fernando Giraldo, anotando que “en el fondo hay una lucha por tener mayor representación de ese partido en el Gobierno”.



No obstante, el analista señala que los ‘verdes’ está conformado por una tendencia de centro izquierda que es mucho más proclive a respaldar a Petro “por convicción, porque comparten buena parte del programa, y otro sector que uno podría llamar de centro derecha, que es aquella parte del Partido Verde que no ha sido muy proclive a Petro ni a su programa de Gobierno, pero que han estado con él por algunos elementos que comparten. Es el sector que presiona al partido para mantener una crítica mucho más exacerbada frente al Gobierno”.



Y Giraldo agrega otro punto al debate: “el ‘verde’ se ha sostenido por postulaciones electorales individualistas y las listas cerradas que plantea la reforma política son contrarias a los intereses de la mayoría de sus dirigentes, que sienten que tienen más opciones de salir elegidos en la medida en que la lista sea con voto preferente”.



Con él está de acuerdo el analista político José David Benavides, quien considera que volver a las listas cerradas “favorecería, dentro de los partidos, a los más poderosos tanto política como económicamente, entonces no se estaría renovando de ninguna manera ni buscando un cambio en la política nacional y mucho menos se está garantizando que los jóvenes puedan hacer política”.