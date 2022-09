Álex Flórez: Senador se incapacitó 15 días y dijo que no hace uso de "damas de compañía"

El senador Álex Flórez sigue estando en el ojo de la polémica, esta vez por informar que se ausentará varios días del Senado debido a una incapacidad médica y, además, por negar que estuvo con una dama de compañía cuando protagonizó un escándalo borracho en Cartagena.



Con relación a la incapacidad, se conoció que el Senador no asistió a las sesiones del Congreso programadas para este martes y que envió una incapacidad de 15 días, firmada por un psiquiatra, para justificar su inasistencia.



De acuerdo con la constancia enviada, Flórez fue incapacitado por enfermedad general y deberá tener los 15 días de reposo. La excusa médica fue leída y aceptada en la Comisión Sexta del Senado, de la cual hace parte el congresista.

Esta es la incapacidad por 15 días que radicó ante el Congreso el senador Álex Flórez, envuelto en un escándalo por insultar, en estado de embriaguez, a un grupo de policías en Cartagena. pic.twitter.com/avY9y8ZURj — El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 6, 2022

“No hago uso de damas de compañía”



​El Senador del Pacto Histórico se refirió a las declaraciones entregadas por la joven con la que llegó al Hotel Caribe donde, en estado de embriaguez, protagonizó un escándalo e insultó a la Policía.



Luego de que la mujer aseguró que el Congresista la vio en una de las zonas turísticas de la Cartagena y la contactó para que estuviera con él, Flórez desmintió a la joven y aseguró que la conoció en un establecimiento de baile.



"Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente", relató la joven, quien confirmó, además, que el Senador sí le preguntó por su edad: "Sí claro, le dije que tenía 19, que todavía no había cumplido los 20", dijo la joven en diálogo con RCN.



Lea también: Álex Flórez: Trabajadora sexual confirma que el Senador la llevó al hotel donde hizo escándalo



De acuerdo con lo manifestado por Flórez, él no hizo uso de un servicio de "dama de compañía" porque, según recalcó, a la joven la conoció estando en una discoteca y no en la Torre del Reloj de Cartagena como ella aseguró.



"Me conocí con ella en la discoteca en la noche. Yo no hago uso de damas de compañía. No creo que tenga nada de malo, pero me conocí con ella en la discoteca", enfatizó el Senador.