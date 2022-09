Álex Flórez: Trabajadora sexual confirma que el Senador la llevó al hotel donde hizo escándalo

Las dudas sobre si el senador Álex Flórez estaba o no acompañado cuando protagonizó el controversial escándalo, cuando en un hotel en Cartagena estando borracho insultó a unos policías, habrían sido aclaradas por una joven que asegura haber sido su acompañante la madrugada del viernes.



La gerencia del Hotel caribe, donde ocurrió el espectáculo, y los policías del CAI de Bocagrande que atendieron los hechos habían asegurado que una joven estuvo con el Senador cuando él llegó al lugar y que, además, fue porque le prohibieron el ingreso de ella que Flórez se disgustó.



Este lunes y luego de que el Senador del Paco Histórico reiteró sus disculpas y aseguró que se hará un tratamiento para su problema con el alcohol, la joven acompañante entregó declaraciones sobre cómo en realidad ocurrieron los hechos.



Al respecto, la joven manifestó que al Senador lo conoció antes de que se presentará la discusión en el hotel puesto que, según dijo, Flórez la vio en una de las zonas turísticas de la Cartagena y la contacto para que estuviera con él.

​

"Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente", relató la joven, quien confirmó, además, que el Senador sí le preguntó por su edad: "Sí claro, le dije que tenía 19, que todavía no había cumplido los 20", dijo la joven en diálogo con RCN.

Sobre el por qué se formó el escándalo, la joven aseguró que todo comenzó porque el Senador pidió que la dejaran entrar a ella, pero que el personal del hotel se negó a dejarla entrar.



Incluso, dijo que no la dejaron entrar porque " no traía la cédula, no la tenía en mi mano". Y que, aunque se las mostró en su celular, los funcionaros del hotel le negaron su ingreso.



"Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar. Yo le dije que

yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver", precisó la joven.