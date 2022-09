Álex Flórez no será investigado por la Comisión de Ética del Senado por show en Cartagena

Luego del escándalo protagonizado en Cartagena, en estado de embriaguez, por el senador Álex Flórez en Cartagena, la Comisión de Ética del Senado decidió no abrir investigación disciplinaria tras establecer que no tiene competencia en el caso.



Según argumentaron, es la Procuraduría General la que debe investigar al senador por los insultos a un grupo de policías y a los recepcionistas del hotel Caribe que no le permitieron ingresar en compañía de otra persona, dado que estos actos tuvieron lugar fuera del senado.



“Cuando el acto disciplinario, aparentemente en este caso del senador Alex Flórez, es cometido por fuera de la función congresional como tal, es decir, por fuera de una sesión plenaria, por fuera de una sesión de comisión, por fuera de una comisión oficial, es competencia de la Procuraduría General de la Nación y no es competencia de la Comisión de ética”, dijo el presidente de la Comisión de Ética, senador Jhon Jairo Roldán.



Este martes también se conoció que Álex Flórez presentó una incapacidad médica por 15 días ante la Comisión Sexta del Senado. El certificado es firmado por un psiquiatra de la ciudad de Medellín.



El congresista del Pacto Histórico publicó este fin de semana un video en el que ofrece disculpas. Admite que cometió un error y que tiene problemas con el licor. "El Álex del video no representa lo que quiero ser", afirmó.



Reconoció que había iniciado ya un tratamiento para dejarlo, pero lo abandonó creyendo que podía superar la situación solo. Anunció que reiniciará el tratamiento.