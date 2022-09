Álex Flórez: Senador se disculpó, pero piden investigación y sanción luego de su escándalo 

El video que protagonizó el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, en estado de alicoramiento en la ciudad de Cartagena y en donde le grita a un uniformado de la Policía “asesino”, ha desatado todo tipo de críticas y malestar por la investidura que ostenta al ser congresista.



​Aunque en las primeras horas del día el Senador aseguró no estar arrepentido del bochornoso show que protagonizó, poco después emitió un comunicado en el que no solo pidió disculpas por lo ocurrido, sino que además, manifestó que reconoce que como congresista debe ser un ejemplo para la ciudadanía.



"Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos en Cartagena", dice el documento compartido por Flórez en redes sociales.



​El Congresista, a quien la Policía le impuso una denuncia penal por el delito de injuria y calumnia, recalcó que sabe que ese no es el tipo de comportamiento que debe tener un funcionario público. Además, fue enfático en que no volverá a protagonizar un escándalo de este tipo.



"No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mi disculpa. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a pasar", precisó el Senador.

De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/RfdGKerBvH — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 2, 2022

Senado y Cámara piden investigación

Frente al caso, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que Flórez tendrá que responder por sus actos y afirmó que como congresistas si tienen una responsabilidad pública y con los ciudadanos que los eligieron.



“Quienes ostentamos una responsabilidad pública no solamente ejercemos tareas, sino tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a la sociedad, sí tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Desde la óptica nuestra, porque cada quien tiene que responder por sus salidas en falso haremos dos cosas”, afirmó Barreras desde Cartagena.



Para evitar que este tipo de hechos ocurran, Barreras propuso crear una especie de ley seca para los encuentros entre congresistas, esto asegurando que el alcohol no debería estar presente en los tiempos laborales.



“Hay que seriamente proponer que en los encuentros parlamentarios regionales como este, que queremos que se hagan por todo el país, debería haber ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber, deberíamos asumir el compromiso de que los encuentros parlamentarios se asuman con ley seca, el alcohol es pésimo consejero”, explicó Barreras.



Finalmente, el senador lamentó la situación y aseguró que al interior de la bancada del Pacto Histórico se evaluará la situación.



“Los segundo es un asunto interno de la bancada del Pacto Histórico que tendrá que asumir en una próxima reunión que vamos a convocar, la revisión de este asunto para mirar cuáles son los reproches necesarios y las medidas correctivas para que ese asunto no vuelva a ocurrir”, concluyó Barreras.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes y miembros del Pacto, David Racero, aseguró: "La posición del Senador Flórez, no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico. La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza".