La particular respuesta de Petro a la polémica propuesta de MinMinas sobre decrecimiento

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la controversia que ha generado la propuesta de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien le pidió a otros países "decrecer económicamente" en medio del Congreso Nacional de Minería en Cartagena.



Aunque el Mandatario colombiano, a través de sus redes sociales, explicó el por qué considera válida la propuesta de Vélez, lo que ha causado confusión es la peculiar frase con la que Petro inició su respuesta, puesto que criticó a las facultades de comunicación social del país por no estar "enseñando el gran debate del mundo de hoy".



​En su cuenta de Twitter haciendo referencia a la idea planteada por la Ministra, el Presidente comentó que no entiende por qué a los estudiantes de comunicación social no les están enseñando sobre "la crisis climática" y los modelos de crecimiento.



"No entiendo cómo en las facultades de comunicación social no se esté enseñando el gran debate del mundo de hoy: la crisis climática y la creencia absurda en un modelo de crecimiento lineal en un planeta finito", escribió Petro en su Twitter.



Aunque el Presidente no explicó más sobre esa respuesta, su queja estaría relacionada con la otra polémica que protagonizó la Ministra de Minas al abandonar una rueda de prensa en la que los periodistas la cuestionaban sobre la propuesta de decrecimiento.



Sin embargo, lo más curioso del pronunciamiento del Mandatario es que tras su queja a las facultades, luego continuó hablando sobre consumo de petróleo y carbón, así como de las teorías del decrecimiento.



"Hoy la ciencia sabe que el consumo de petróleo y carbón debe decrecer sustancialmente, que el consumo de carne de res, mientras se sustente en combustibles fósiles debe decrecer a escala mundial", comentó Petro.



Incluso, el presidente Petro citó al economista Georgescu-Roegen para aclarar, y tal vez defender, el planteamiento de la ministra Vélez y su idea de que en "en Colombia no tenemos hacia dónde decrecer, por el contrario, debemos cerrar las brechas sociales y económicas".



"No es que entonces dejemos de comer o de vestir, sino que la economía debe desacelerar sus ramas más depredadoras, la de mayor aceleración entrópica, y acomodar los tiempos del crecimiento, al equilibrio de la vida en el planeta. Es una economía para la vida", precisó el Mandatario.

